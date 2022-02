En Inglaterra ya sitúan a Mauricio Pochettino como sustituto de Carlo Ancelotti en el Real Madrid

Mauricio Pochettino llegaba en los últimos días de 2020 al Paris Saint-Germain. La noticia del despido de Thomas Tuchel en aquel día de Nochebuena provocó un terremoto en el mundo del fútbol que movió varios cimientos, ya que el argentino quería que el siguiente destino después del Tottenham Hotspur fuese el Real Madrid. Después de varios vaivenes en su etapa parisina, salió victorioso del primer envite de la eliminatoria de octavos de final de Champions League ante Carlo Ancelotti este martes.

Su gran planteamiento ante el Real Madrid ha avivado de nuevo los rumores sobre un posible movimiento el próximo verano poniendo rumbo a Valdebebas. El hecho de que en varios momentos de esta temporada se haya hablado de su salida de París y que en Francia están deseando que Zinedine Zidane llegue al PSG, da a estas habladurías cierta cordura. En Inglaterra han aprovechado el tropiezo merengue para poner el nombre del argentino en la cartera del club.

Independent sitúa a Pochettino como el próximo objetivo merengue para el banquillo. El diario británico explica que, si Ancelotti no remonta la eliminatoria que se le ha puesto cuesta arriba en el Santiago Bernabéu, el argentino llegaría al final de la temporada para iniciar un nuevo proyecto. El Real Madrid espera este verano como agua de mayo ante el inminente fichaje de su verdugo de la última noche, Kylian Mbappé. El francés será el gran atractivo y Mauricio podría cumplir su sueño.

Mauricio Pochettino y Kylian Mbappé, en un partido del PSG. AFP7 / Europa Press

Han sido varias las ocasiones en las que ha aparecido esa oportunidad. La primera, tras la salida de Zidane cuando finalizó su primera época en el club al frente de la plantilla como entrenador. Desde ese instante, hasta el regreso del francés, su nombre siguió sonando de forma especial. Pero es que cuando se ha puesto en duda al actual técnico del Real Madrid, Pochettino ha vuelto a salir entre los favoritos para hacerse cargo del banquillo merengue.

El sueño

La última vez que dejó claro que su sueño como entrenador es coger las riendas del conjunto blanco fue cuando se le vinculó con el Barça. En El Partidazo de Cope en el mes de septiembre de 2020, Pochettino confirmó que sigue sin olvidar al club merengue. "No sé si seré algún día entrenador del Real Madrid porque el fútbol te lleva donde quiere, pero por supuesto que es mi sueño". Y es que si el club merengue "no es el mejor", entonces "es uno de los mejores clubes del mundo".

No cree que sea especial esta confesión. "Creo que no soy diferente a los demás profesionales que se dedican al fútbol", subrayó, pues "cualquier entrenador tiene en su lista de sueños al Real Madrid". Esos continuos guiños han sido captados por la entidad, que tiene en consideración para el futuro al argentino. Cuando Zidane se marchó este verano, volvió a ser el gran deseado. Él estaba comprometido con el PSG y no iba a renunciar a la oportunidad de dirigir a Neymar, Mbappé y Messi juntos.

[Más información: Courtois, Militao, Alaba y Casemiro, los cuatro salvados en París del peor Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan