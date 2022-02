Ancelotti: "La imagen del Real Madrid en París no fue buena y eso es lo que más duele"

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu con el objetivo de reponerse de su derrota contra el PSG en París. El Alavés es el rival que medirá la capacidad de reacción del conjunto que dirige Carlo Ancelotti, quien compareció en rueda de prensa este viernes desde Valdebebas.

Ancelotti respondió a las preguntas de los medios de comunicación tras dirigir un entrenamiento en el que pudo contar con todos sus futbolistas. Sin bajas para el choque contra el equipo vasco, Carletto deberá empezar a trazar el plan para buscar la remontada contra el PSG en el partido de vuelta.

Sanciones en Champions

"No voy a pensar mal. Dije lo que dije por lo que había visto, que no me parecían tarjetas claras. Pasó eso y hablé con Orsato. Me dijo que le parecían justas las tarjetas".

Defensas cerradas

"Estamos evaluando este problema, tenemos que acertar más. También ya vuelve el delantero principal, que es Karim. Cuando Karim está bien... todos saben que ha llegado justo a París. Él nos ayudará a arreglar este tema".

Cambios desde diciembre

"Lo que ha cambiado es que, desde un bloque bajo (hablando de diciembre), el equipo era capaz de hacer buenas transiciones. Esto es lo que en los últimos tiempos hemos tenido dificultad. No es el bloque bajo, es jugar más vertical y más rápidos en el frente".

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG en la Champions League 2021/2022 Julien Mattia / Le Pictorium Agenc / DPA

Mbappé

"Sigue siendo una plantilla muy competitiva, para el futuro el club siempre está pensando. Ya lo dije hace unos meses: cada año la plantilla se intenta mejorar y así será también para el próximo año".

Bajón de Vinicius

"A Vini le está pasando lo que le está pasando a todo el equipo. Ha sido un mes de enero muy intenso. Hemos bajado el nivel, el ritmo. Físicamente estamos bien, en los últimos partidos hemos encajado gol al final, te puede pasar. Con Villarreal lo hemos hecho bien al final, con Bilbao también".

Ofertón del PSG a Mbappé

"Cada uno piensa lo que quiere. Yo tengo que decir que a mí me pagan mucho, soy un privilegiado. Pero lo que me gusta no es el dinero que gano, lo que me gusta lo que hago".

Todos diponibles

"Tengo la plantilla toda disponible, es una buena señal muy buena para preparar bien estas tres semanas el final de la temporada. Tengo que elegir los 11. Lo importante es que todos estén bien. Es difícil elegir los mejores, pero intento hacer lo mejor".

Mal partido ante el PSG

"A veces, la evaluación son pequeños detalles. En vez de hacer un pase adelante de cuatro metros, haces un pase atrás. Hemos jugado muy mal contra PSG en lo que habitualmente hacemos bien: la salida de atrás con Kroos, Modric, Casemiro o Alaba. Fue una mala noche, tenemos que mejorar. ¿Que si me preocupa? No tanto porque sé la calidad y personalidad que tienen estos jugadores. Son pequeños detalles, cosas que hacemos habitualmente bien".

Críticas hacia él

"La crítica en este momento está justificada porque lo hemos hecho mal. El primero que es crítico soy yo mismo. El planteamiento no fue bueno y tengo que asumir la responsabilidad. La crítica hay que entenderla, justificarla y aprender de eso. Muchas veces las críticas son justas y otras, como que discuto con los jugadores, son tonterías. Las críticas justas son bien recibidas, pero las tonterías no".

La imagen del Real Madrid

"Tenemos el mismo sentido. He hablado con el presidente, con el director, con la junta... Estamos dolidos, están dolidos como nosotros. Somos muy honestos, hemos jugado muy mal, la imagen del Real Madrid no ha sido buena y esto es lo que más duele. El resultado es el menor de los problemas y lo podemos cambiar. Un 1-0 no es tan malo, es lo mejor del partido del martes".

Sin presión arriba

"Es un tema que estamos hablando en el cuerpo técnico. A veces por hacerlo bien con bloque bajo nos hemos olvidado que la presión arriba te puede dar más oportunidades. En ese sentido, tenemos que meter más presión arriba para ayudar las recuperaciones arriba, más adelante de lo que lo hacemos. Por el hecho de que nos salga bien un bloque bajo o medio se nos puede haber olvidado hacerlo bien con una presión arriba".

Exhibición de Mbappé

"Mbappé nos creó mucho daño. Tenemos tres semanas para pensar cómo arreglar el partido contra él".

Confianza tras la derrota

"El miércoles fue un día muy complicado, ayer mejor, hoy mucho mejor y mañana vamos a ganar".

Sigue los temas que te interesan