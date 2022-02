Neymar podría arriesgar en Champions League: se postula su convocatoria contra el Real Madrid

Buenas noticias para el Paris Saint-Germain. Neymar Júnior pudo entrenar con normalidad sobre el césped después de cuatro meses sin hacerlo prácticamente. Su presencia en la plantilla para enfrentarse el martes al Real Madrid es posible, pero no garantizada. Este sábado, los jugadores del PSG tenían cita para el día después en su lugar de entrenamiento habitual, Camp des Loges. Los titulares en el partido del día anterior no tuvieron que acudir, pero sí los que no participaron.

Mauricio Pochettino pudo comprobar que Neymar cada vez está mejor. Por primera vez desde su lesión a finales de noviembre se ejercitó con sus compañeros. Hasta ahora, el brasileño alternaba sesiones colectivas con trabajo individual con un preparador físico. Un auténtico paso adelante que confirma las palabras del argentino la noche anterior, en las que se mostraba bastante cauteloso, pero optimista, al micrófono de Amazon Prime Video.

"Es posible que esté en la convocatoria. Espero que sea así y que al menos esté en nuestro banquillo. Su evolución es muy buena. Sin embargo, son las sesiones del domingo y del lunes las que dirán si Neymar está en condiciones de jugar, aunque solo sea por unos minutos", exponía el técnico de los parisinos. Por otro lado, Sergio Ramos y Ander Herrera no han reanudado los entrenamientos en conjunto, por lo que deberían estar fuera de este partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

PSG : pas de nouveau blessé, Neymar à l’entraînement collectif... des bonnes nouvelles au camp des Loges

️ https://t.co/fd2mkll8kU pic.twitter.com/7LwgpCoc4v — Le Parisien | sport (@leparisiensport) February 12, 2022

La maldición de Neymar Júnior con las rondas eliminatorias de la Champions League puede encontrar un nuevo episodio ante el Real Madrid. En pleno proceso de recuperación de una lesión que le mantiene fuera de los terrenos de juego desde el pasado 28 de noviembre, el brasileño tiene muy difícil volver a tiempo para jugar en el Parque de los Príncipes el próximo 15 de febrero tal y como informaba este martes L'Equipe. La ida de la eliminatoria de octavos de final sería sin una de las estrellas.

Poco tiempo

Neymar empezó su rehabilitación en Brasil tras lesionarse en el tobillo izquierdo. Después de Reyes, el 10 regresó a la capital parisina para seguir con su puesta a punto y para estar monitoreado por los servicios médicos del club. Con la Champions como gran ilusión, el ex del Barça trabaja para poder jugar la semana que viene. Este viernes, contra el Rennes, no estuvo Neymar en la lista de un Pochettino que tendrá que esperar hasta el último momento.

Desde finales de noviembre, el PSG puso todo su empeño en recuperar a Neymar de cara a la eliminatoria frente al Real Madrid. A pesar de que hace dos semanas que se entrena en solitario en Camp des Loges y también ha realizado algunos ejercicios con el resto del grupo, la información del diario L’Équipe recalcando que la recuperación va un poco más lenta de lo previsto hace complicado no solo que pueda ser titular en Champions, sino que entre en la convocatoria.

[Más información: La crítica que destroza a Neymar: "Envejece, gana kilos, no tiene una vida adecuada..."]

Sigue los temas que te interesan