El mensaje alentador de Karim Benzema antes del PSG: "Tranquilos, todo va a estar bien..."

¿Estará Karim Benzema disponible y al 100% contra el Paris Saint-Germain? Es difícil saberlo con certeza en este momento. Desde su lesión ante el Elche hace dos semanas, el delantero francés ha estado de baja y la incertidumbre ha ido creciendo con el paso de los días. Si Carlo Ancelotti era optimista el viernes, el galo también lo parece en su cuenta de Instagram. Ha estado muy activo el jugador del Real Madrid este sábado mostrando sus entrenamientos y parece en forma.

Benzema quiere jugar como sea el partido del próximo martes en el Parque de los Príncipes frente al PSG, pero los médicos no terminan de ver claro que el delantero del Real Madrid juegue un partido de la exigencia del duelo de Champions League después de 22 días de inactividad. Creen que el riesgo de recaída de su lesión muscular en los isquiotibiales es grande y que no debería arriesgar. Aún así, todo apunta a lo contrario.

Las sensaciones son positivas y Karim se exprime. Tanto es así que este viernes acudió a la Ciudad Real Madrid varias horas antes de cuando estaban citados el resto de sus compañeros. Otra muestra es el trabajo en su gimnasio personal de este sábado. Benzema está poniendo todo de su parte en su recuperación para llegar al que seguramente sea el partido más trascendental del Real Madrid en lo que va de temporada.

Este domingo Benzema tiene previsto realizar su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros. Habrán pasado 19 días desde su lesión. Será el momento de comprobar cuál es el estado real de Karim, pero su voluntad de jugar es firme. Asegura que nadie conoce su cuerpo mejor que él y por eso, después de escuchar a los médicos y al propio Ancelotti, será el propio jugador quien tenga la última palabra sobre su viaje a París.

Benzema, así, reaparecerá muy pronto después de un tiempo en la enfermería. El galo se tuvo que retirar en el 58' del encuentro ante el Elche, el 23 de enero. De primeras se descartó una rotura en el isquio de la pierna izquierda, pero la evolución no ha ido según lo esperado inicialmente. Le benefició la ventana FIFA para no perderse un encuentro más de Liga, pero no estuvo disponible contra el Granada como no lo había estado en los cuartos de Copa del Rey.

El cuarto máximo artillero de la historia del club con 303 dianas tiene cuatro días de trabajo físico y fisioterapeútico para obtener la puesta a punto suficiente y medirse al PSG, la única meta que posee hoy en día en su cabeza. Su angustia personal por ser protagonista en París ante sus compatriotas es real. El objetivo es conseguir que el mejor futbolista del Real Madrid se suba al avión camino de Francia con opciones de reaparecer. Quiere jugar ese partido en el Parque de los Príncipes, en su país.

