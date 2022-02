Haaland 2023: por qué el Real Madrid quiere esperar y las claves que lo hacen posible

Según se acerca la fecha del próximo martes, la actualidad del Real Madrid gira en torno al partido contra el PSG y el reencuentro con Kylian Mbappé. Sin embargo, es inevitable hablar también de un Erling Haaland que decide su futuro estas semanas y que mantiene sus opciones de vestir de blanco. Para ello, quizás, tenga que esperar un año y en ello se centra el debate.

Haaland ya sabe de boca del Real Madrid que la preferencia en el club blanco es que su fichaje se cierre de cara a 2023. Es decir, el Madrid le pide que aguante un año más en el Borussia Dortmund y entonces, cuando esté a punto de cumplir los 23 años, aterrice en el Santiago Bernabéu para dar el gran salto en su carrera deportiva. Los planes iniciales del delantero pasaban por cambiar de aires al final de la presente temporada.

El Madrid cree que lo mejor es esperar y tiene razones para ello, aunque eso añada riesgos de que Haaland acabe recalando en otro equipo este verano. El club blanco, de todas maneras, estará en la lucha este año si Erling prefiere salir del Dortmund ya, pero tiene más confianza en sus posibilidades y en cómo saldría el fichaje si se aguanta otra temporada.

Los motivos: Mbappé, salarios y Benzema

Un motivo es que se le da prioridad al fichaje de Kylian Mbappé. El francés ha hecho todo lo que ha estado en su mano para acabar fichando por el Real Madrid. Lo hará el próximo 1 de julio, salvo giro drástico de las circunstancias. Para lograrlo habrá tenido que aguantar un año retenido en contra de su voluntad en París tras pedir su salida del PSG el verano pasado. El club blanco lo intentó, pero desde Catar no cedieron.

Mbappé es el hombre señalado en el Madrid y, aunque son muchos los que piden firmar aún así a Haaland, hay ciertas dificultades para ello. Una barrera pueden ser los periodos de adaptación que siempre hacen falta cuando un jugador llega a un nuevo equipo. Algunos necesitan más y otros menos. De llegar Mbappé y Haaland a la vez habría mucho debate en torno eso y le podría perjudicar a, al menos, uno de ellos.

También hay que tener en cuenta que el fichaje de Mbappé, aunque sea como agente libre, supondrá al Real Madrid un esfuerzo económico. Las cuentas daban el verano pasado y lo darán más el próximo, cuando las salidas de Gareth Bale, Isco y Marcelo dejen libre buena masa salarial. Hay de sobra para hacer de Kylian el futbolista mejor pagado del mundo, pero las cosas se apretarían si llega Haaland a la vez.

El Madrid cuenta con cerrar más salidas en el mercado de fichajes. Una clave, por ejemplo, es la de Eden Hazard, quien comparte con Bale el privilegio de tener el mejor salario de la plantilla. El adiós del belga ya sí daría mayor margen para incorporar a otra estrella como Haaland, aunque habría que ver lo que pediría para cobrar su agente Mino Raiola.

Por último, en lo deportivo, tampoco está nada claro que lo mejor sea incorporar ya a Haaland. En el Real Madrid ya hay un '9' de élite y que es indiscutible, y es Karim Benzema. Nada hace indicar que la temporada que viene vaya a cambiar su estatus y es que, además de ser considerado una leyenda del club, su rendimiento le sigue colocando entre los mejores futbolistas del mundo.

Benzema tiene contrato hasta 2023 y, aunque no se descarta que renueve por algún año más, parece el momento indicado para que vaya perdiendo cierto peso en el equipo. Tendrá casi 36 años. De ahí que el verano del año que viene se vea como un mejor momento para que Haaland llegue y recoja el testigo de un icono del madridismo.

La pelota está en el tejado de Haaland. Su entorno quería salir del Dortmund ya y, de hecho, en su contrato hay una cláusula que facilitaría su adiós en 2022. Era el momento indicado, pero el plan del Madrid tiene otras fechas. Ofertas le sobrarán a Erling en verano, con Manchester City y Barcelona como los otros grandes interesados y el PSG 'amenazando' con unirse a la pelea con muchos millones sobre la mesa.

Lesiones, fichajes y doble de sueldo

Haaland se debate en su cabeza, pero hay algunas claves que pesan en el lado de la balanza que pone que espere a 2023. La 2021/2022 no está siendo un año fácil para el noruego. Ha tenido dos lesiones complicadas y eso le ha impedido disfrutar hasta ahora como lo ha hecho otras temporadas. En Dortmund le miman para que un regreso anticipado no le acabe mermando a posteriori. El devenir del curso es un misterio, pero si persisten los problemas no sería mala idea pasar otro año en el ambiente de un club que conoce bien para reintroducirse en la senda que seguía hasta ahora.

Es importante que el Dortmund cumpla sus objetivos, aunque esta temporada no parece que se le vaya a complicar el billete para la próxima Champions League. Eso sí, lo de luchar por la Bundesliga todavía parece complicado. El Borussia, por si acaso, se empieza a reforzar, quizás para convencer a Haaland de seguir un año más o quizás para cubrirse las espaldas. Ya tiene cerrado al central Niklas Süle y tiene muy cerca el fichaje del prometedor Karim Adeyemi, quien en la 2022/2023 compartiría delantera con Haaland o asumiría su rol en caso de adiós del noruego. También es clave que en la oferta del Dortmund para seguir otro año se le doblaría el sueldo.

El sueño del Real Madrid

También es importante lo que piensa Haaland sobre el futuro de su carrera. Su prioridad es jugar en el Real Madrid. Por historia, por proyecto y por país cree que es su destino ideal. Tiene una conexión especial con España, cree que su fútbol encajaría mejor aquí y, además, siempre ha soñado con seguir los pasos de su ídolo, Cristiano Ronaldo. Si tan claro tiene que su deseo es vestir de blanco, para el Madrid sería más fácil que el delantero esperara otro año para su fichaje.

