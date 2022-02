Real Madrid y PSG, una batalla en el mercado de fichajes que va mucho más allá de Mbappé

El PSG y el Real Madrid se miden a partir del próximo martes en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League. Un cruce cargado de morbo al tratarse de dos de las grandes potencias del fútbol europeo y, sobre todo, por lo caliente que está el ambiente entre ambas entidades desde el pasado verano. El estallido del 'caso Mbappé' hizo saltar por los aires una relación que hasta no hacía tanto era buena.

El duelo entre PSG y Madrid supera los límites de lo deportivo y la mayor parte de sus guerras se libran en los despachos. Lo de esta Champions se puede tomar casi como una excepción. Y es que lo de Mbappé generó suficiente repercusión como para ser el único motivo que caldee el ambiente antes del partido, pero no es así.

Desde hace años (desde que el PSG dio el salto a base de petrodólares) que los nombres del club español y el francés suelen ir unidos en el mercado. Sin ir más lejos, el Madrid tuvo que pagar al PSG en 2013 la cláusula de Carlo Ancelotti, quien de vuelta en la entidad merengue se reencuentra con su exequipo. Si de entrenadores va la cosa, el PSG quiere a Zinedine Zidane para la próxima temporada, aunque el técnico francés ya no tenga vínculo contractual con los blancos.

También se han dado casos sonados como el ocurrido en verano de 2019, cuando Neymar se puso en pie de guerra para salir del PSG. El Real Madrid, así como el Barça, estuvo cerca de su fichaje, pero lo desechó por lo que pedía el club del Parque de los Príncipes y porque el verdadero objetivo era Mbappé. Lo del delantero no es lo único abierto o reciente en el mercado que calienta el ambiente para su partido.

Consecuencias de Mbappé

Lo de Mbappé del verano pasado fue un antes y un después en las relaciones entre Real Madrid y PSG. Más allá de que todo eso vaya a acabar con la salida como agente libre del delantero a final de temporada y rumbo a Madrid, lo sucedido desembocó en otros movimientos.

Fue, sobre todo, la estrategia que tomó el Real Madrid en las renovaciones. Varios futbolistas pasaron por las oficinas blancas el pasado verano y ampliaron sus contratos: Modric (2022), Lucas (2024), Nacho (2023), Carvajal (2025), Courtois (2026), Benzema (2023) y Valverde (2027). Otros lo harán el que viene, como Vinicius -del que se habla después- o Éder Militao. Muchas de ellas se entienden como movimientos de blindaje con las denominadas 'cláusulas antiPSG'.

Los exs del Real Madrid

El verano pasado llamó la atención que el PSG se reforzará con dos futbolistas que jugaron en el Real Madrid. Uno fue Achraf Hakimi, a quien el club blanco nunca ha perdido de vista desde su salida, pero que fue vendido en un momento en el que hacía falta que entrara dinero. Tras explotar en el Inter, el PSG le fichó con una oferta fuera de mercado.

Sergio Ramos celebra un gol con el PSG en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Lo de Sergio Ramos fue un trasvase directo. El camero se quedó sin renovar con el Madrid por llevar las negociaciones al límite y se vio casi obligado a firmar por el PSG. En París no encuentra la felicidad y las lesiones le lastran. A ellos hay que sumar a Keylor Navas -el último trato amistoso entre ambos clubes- y Ángel di María. El vestuario del PSG tiene cierto sabor a madridista.

De Camavinga a Nuno Mendes

El pasado verano se dio un curioso cruce de movimientos una vez se supo que Mbappé se quedaba en París. El 31 de agosto, Eduardo Camavinga fichó por el Real Madrid y Nuno Mendes por el PSG. Ambos estaban en la agenda de los dos clubes, pero nada hacía indicar que sus fichajes se fueran a dar al cierre del mercado.

Lo de Camavinga, de hecho, parecía apuntar al PSG tras meses de silencio en el entorno del Madrid. El sueño del centrocampista era vestir de blanco y la operación se fraguó en poco tiempo. Golpe al PSG tras lo de Mbappé. Pero en París no querían quedarse de brazos cruzados y ficharon al joven lateral in extremis. ¿Fue una pataleta del jeque lo de Nuno Mendes?

Vinicius y las obsesiones del PSG

Por último, hay que hablar de los futbolistas del Real Madrid con los que sueña el PSG. En momentos en los que parecía abrirse una puerta a la negociación por Mbappé, esto se debía a que el PSG ponía varios nombres sobre la mesa por los que estaba interesado. El que más era Vinicius, pero también preguntó por otros como Casemiro o Ferland Mendy. La respuesta del Madrid es que eran intocables y en París se enfadaron.

Vinicius, durante el partido frente al Elche en el Santiago Bernabéu REUTERS

No es nuevo que el PSG se fije así en el Real Madrid. La obsesión de Al-Khelaifi es la Champions League y no hay club en el mundo que tenga más que el merengue. Copiar un modelo para copiar sus resultados. Pero en la Castellana no cedieron: su proyecto está muy claro. Meses después, Vini es la gran amenaza para el poderío catarí.

