Athletic Club, rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey

El Real Madrid ya conoce quién será su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Athletic de Marcelino García Toral ha sido el club que ha quedado encuadrado con los blancos en un temible cruce que se celebrará en San Mamés. El verdugo del FC Barcelona se medirá al otro gran favorito al título en lo que supondrá la reedición de la final de la Supercopa de España.

Se podría decir que ni merengues ni leones han tenido suerte a la hora de encontrar rival. Había pocas opciones de que se cruzaran teniendo en cuenta que tenían otros seis rivales posibles. Pero los dos equipos que se jugaron el primer título de la temporada en Riad se medirán ahora por un puesto en las semifinales.

El morbo ha querido que de nuevo Athletic y Real Madrid se vean las caras. No obstante, no será en campo neutral, sino que será en un estadio de San Mamés que dará un recibimiento de lo más hostil a los blancos. Por otro lado, puro ambiente de fútbol como ya demostraron en el último duelo que enfrentó allí a ambos equipos y en el que Karim Benzema fue despedido entre aplausos por la afición bilbaína.

Será un duelo especialmente complicado para el Real Madrid ya que la fechas de selecciones de América, Asia y Oceanía provocará bajas muy importantes en el conjunto madridista. A priori, jugadores como Vinicius, Rodrygo, Militao, Casemiro o Fede Valverde serán baja si son convocados por sus respectivos seleccionadores. Este parón coincide con las fechas en las que se celebran los cuartos, 1, 2 y 3 de febrero.

Estas ausencias pondrán a prueba la profundidad de armario de la plantilla de Carlo Ancelotti. No obstante, serán bajas muy sensibles ya que la mayoría de ellos son titulares indiscutibles en el equipo. El Real Madrid es el rival más notará este particular virus FIFA que, eso sí, no afectará a los jugadores europeos.

Una piedra en el camino

Pero como se suele decir, si un equipo quiere ganar todos los títulos tiene que enfrentarse a cualquier rival sea cuales sean las circunstancias, sin excusas. El Athletic llegará lanzado tras eliminar al Barça en los octavos de final con un partido extraordinario de jugadores como Iker Muniain o Nico Williams.

Después de dar la campanada ante el equipo de Xavi que, eso sí, no deja de ser un Barça de nivel medio, intentarán ahora lo más difícil. Todos sitúan al Real Madrid como el principal candidato, pero superar la dura prueba de La Catedral será un reto impresionante. Es una realidad que el camino hacia el título de Copa se complica.

Iker Muniain celebra el tercer gol del partido. EFE

Los blancos ya pasaron verdaderos apuros para avanzar de ronda al eliminar al Elche. El duelo en el Martínez Valero se alargó hasta la prórroga y se resolvió por un apretado 1-2 gracias a los goles de Isco Alarcón y Eden Hazard. Un encuentro que terminó con polémica debido a la injusta expulsión de Marcelo que propició el gol de los ilicitanos y a un gol anulado a los locales en el último suspiro del choque.

Prueba de fuego para el Real Madrid de Carlo Ancelotti que entrará en el terreno donde el Athletic se siente como en casa, la Copa del Rey. El sorteo de los cuartos de final del torneo del K.O ha deparado además un cruce entre la Real Sociedad y el Real Betis, otro entre el Valencia y el Cádiz y uno más entre el Rayo Vallecano y RCD Mallorca. De ahí saldrán los cuatro rivales que se verán las caras en semifinales.

