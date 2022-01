Hazard se reengancha al tren del Real Madrid: un gol para soñar con el regreso más esperado

El Real Madrid y el Elche empataban a cero en un partido con pocas ocasiones. Los dos equipos tuvieron acercamientos de peligro, pero no fue un encuentro caracterizado por el despliegue ofensivo. Por eso, el choque se marchó a la prórroga con todo por decidir. Carlo Ancelotti, que había introducido rotaciones, había decidido tirar de jugadores como Casemiro, Modric o Isco para evitar el desastre. Pero el marcador no se movía.

Con ese empate a gafas en el marcador, el choque se fue a la prórroga y ahí 'Carletto' volvió a tirar de pizarra. Salían Dani Ceballos y el jugador que, a la postre, terminaría decidiendo el partido, Eden Hazard. Era el comienzo del tiempo extra y el belga recibía una oportunidad que no había tenido en los 90 minutos del tiempo reglamentario. Algo que sin duda sorprendía, más por ser la Copa del Rey que por su estado real.

A pesar del duro golpe que podía suponer, Hazard no se vino abajo. Decidió no doblegarse como había hecho en otras ocasiones. No quiso esconderse, sino que decidió aparecer en el momento de la verdad. En el minuto 115, con los blancos jugando con uno menos tras la injusta expulsión de Marcelo, apareció la mejor versión de Hazard.

Balón en profundidad de un oportuno David Alaba y Eden le ganaba la espalda a toda la defensa. Controlaba y encaraba a Werner para dribrarle con habilidad. Como andando sobre un precipicio, en una acción de pura magia, Hazard se quedaba solo delante de la meta, muy escorado eso sí. Ahí, con un recurso genial, se sacaba un disparo de zurda preciso que entraba mansamente en la portería del Martínez Valero.

Eden Hazard dispara desde lejos y marca gol al Elche EFE

Hasta la afición del Elche parecía celebrar el gol. Lógicamente, no lo hicieron, pero un gol de Hazard era de las mejores noticias que podía recibir el Real Madrid en una noche que parecía peligrosa. Y que lo fue. Sin embargo, ese fichaje lastrado por las lesiones que se había ido a los 100 millones de euros, lo que ni Cristiano Ronaldo ni Gareth Bale, jugaba un papel decisivo.

No era un gol cualquiera, era un tanto que valía un pase a los cuartos de final de la Copa para culminar una remontada exprés. Era volver a ver la mejor versión de Hazard. Eléctrico y sutil. Rápido y certero. Y sobre todo, muy decisivo. Un gol que sirve para confiar en que el belga puede volver por sus fueros para mostrar a todo el madridismo que sigue teniendo mucho fútbol en sus botas. Un buen comienzo para recobrar la confianza.

Ganarse a Carlo Ancelotti

Además, no solo le sirve para ganar en su propia confianza, sino también para demostrarle a Ancelotti que ahí tiene un recurso más dentro de su amplia plantilla. Hazard ha atravesado por momentos extraños en las últimas semanas. Encadenó varios partidos mostrando un nivel aceptable. Estaba implicado y recuperando esa capacidad para encarar y eliminar rivales que le hacía ser un jugador diferencial.

Sin embargo, tal y como apareció, se volvió a ir. Ancelotti volvió a relegarle al ostracismo, a dejarle sin oportunidades, a poner a muchos jugadores por delante. En la Supercopa de España en Arabia Saudí, ni un solo minuto. Hacía así más grande un dato sorprendente: desde su llegada no ha disputado todavía ni un segundo de un Clásico contra el Barça.

Por eso, su situación era más complicada que nunca. Pero en esas llegó el duelo ante el Elche y en el último suspiro, cuando muchos esperaban los penaltis, apareció. Fue un chispazo, pero también un motivo de peso para confiar en que Hazard puede volver a ser Hazard. Para pensar que todavía sigue siendo un jugador muy aprovechable en una larga temporada con todos los títulos en juego.

Los jugadores del Real Madrid felicitan a Eden Hazard por su gol al Elche EFE

Clave para su futuro

Este gol no solo ha llegado en un momento complicado en el aspecto deportivo, también en el personal. En los últimos días habían surgido rumores que apuntaban hacia una salida inmediata. El Real Madrid quiere, o quería, deshacerse del jugador al tratarse de una mala operación. No obstante, era de las primeras veces que la intención de salir salía del propio jugador.

Desde Bélgica afirmaban que quería abandonar el club blanco, a poder ser en enero. Su intención es estar en la Copa del Mundo de Catar 2022 y si para ello tiene que renunciar a su sueño de triunfar de blanco, lo haría. Sin embargo, ahora ese gol puede cambiarlo todo. Al menos de momento.

Es el mejor motivo para seguir confiando en hacer un buen final de temporada y ser clave para luchar por los títulos. Un Hazard en forma y enchufado eleva el nivel de cualquier equipo, sobre todo el del Real Madrid. Al final de la temporada ya se verá qué sucede, pero ahora todos esperan el regreso del mejor Hazard.

