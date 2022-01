El Real Madrid ya trabaja para resolver el lío de las bajas para cuartos de final de la Copa del Rey

La FIFA concedió una fecha extra a CONMEBOL para disputar las últimas jornadas de la fase de clasificación para el Mundial de fútbol de Catar 2022. Con Brasil y Argentina como las únicas selecciones clasificadas, restan por conocer quienes son los otros dos equipos que los acompañan y quién peleará por el último pasaje en la repesca intercontinental con Asia. Y estos encuentros coincidirán con los cuartos de final de la Copa del Rey en España.

El apretado calendario va a pasar factura a la Real Federación Española de Fútbol los próximos días. Llega un nuevo parón de selecciones, que detendrá La Liga el último fin de semana de enero. Sin embargo, la Copa del Rey no frenará. Los próximos 1, 2 y 3 de febrero se disputarán los cuartos de final del 'torneo del KO', algo que no ha sentado especialmente bien a los clubes, en especial a los más afectados por la ventana internacional. La RFEF se opuso a los aplazamientos por esta misma razón al comienzo de la temporada, por lo que cuesta creer que pueda suceder esto ahora.

Se viene lío con el Real Madrid muy afectado por esta cuestión. CONMEBOL ha planificado para esas fechas partidos de clasificación, al igual que Asia o Norte y Centroamérica. No así Europa, que jugará su Repesca en marzo. La FIFA obliga a los clubes a ceder a los jugadores a sus selecciones. Por tanto, no podrán jugar la Copa ni en Francia la Copa de Francia. El resto de países sí frena por completo su competición. Menos el Athletic Club y la Real Sociedad, el resto de posibles rivales blancos, Valencia CF, Cádiz CF, Rayo Vallecano, RCD Mallorca y Real Betis, se verán afectados.

Así estaba planificado en primera instancia, debido a que el calendario no perdona y no hay fechas para reprogramar encuentros. De hecho, la ida de semifinales está ya estipulada para los días 8 y 9 de febrero. Es decir, solo una semana después. No hay cabida a los aplazamientos, por lo que el Real Madrid ya está en conversaciones con las dos selecciones por las que se verá afectado.

Desconvocatorias

Casemiro, Eder Militao, Vinicius Júnior, Rodrygo Goes y Fede Valverde fueron llamados por sus conjuntos nacionales para esta última fecha. Brasil no se juega absolutamente nada en esta jornada, pero Tite ha avisado de las pocas oportunidades que tendrá para probar a los futbolistas con los que quiere ir al Mundial y pretende que viajen todos ellos. Uruguay sí que está en la pugna por ganar su plaza, así que será más complicado convencer a los charrúas para que no cuenten con el centrocampista.

En cualquier caso, los merengues están en conversaciones tanto con la CBF como con la AUF para tratar de llegar a un acuerdo. Como la FIFA obliga a los clubes a ceder a los futbolistas, el Real Madrid lleva las de perder. Los merengues aún creen que pueden cambiar la situación así que pelearán por lograr que alguno de sus jugadores sí pueda permanecer en Madrid. Tienen tres días para lograrlo y el tiempo se acaba.

Ancelotti se pronunció públicamente sobre esta situación. "¿Qué tengo que decir? Hay un calendario, que es un absoluto sinsentido. Obliga a los jugadores a hacer cosas que... Es inevitable que tiene que cambiar, ojalá despierten los que lo hacen y hagan un calendario más justo", expuso el técnico del Real Madrid. El italiano seguramente tenga que lidiar con este inconveniente en los cuartos de final.

