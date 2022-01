Marcelo, sorpresa en la alineación de Carlo Ancelotti para el Elche CF - Real Madrid

El Elche recibe este jueves al Real Madrid en el Martínez Valero. Solo uno de los dos podrá pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey y el equipo blanco parece haberse tomado muy en serio esta temporada la competición copera. Carlo Ancelotti no quiere sorpresas y perfila un once bastante titular con: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Nacho Fernández, David Alaba, Marcelo; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos; Rodrygo Goes, Luka Jovic, Vinicius Júnior.

El primer título en juego del año fue para el Real Madrid. El equipo blanco se proclamó campeón de la Supercopa de España en la final disputada el pasado domingo, en el estadio Rey Fahd de Riad, Arabia Saudí, ante el Athletic Club. Ahora toca competir en otro torneo y es el turno para la Copa. Un billete para los cuartos se pone en juego este jueves en la localidad alicantina después de que uno de los grandes rivales por el trofeo, el Atlético, cayera este miércoles.

"El objetivo es ganar la Copa del Rey", exponía Ancelotti el 4 de enero, justo antes de comenzar su andadura en el 'torneo del KO'. El técnico italiano es el último en haber levantado este título en el Real Madrid, pero de eso hace ya ocho años. Desde el primer choque que ha disputado, ha demostrado que no iba a tirar la competición y ahora afronta una eliminatoria clave. Los octavos de final marcan el punto donde saldrán los candidatos a ganar la competición.

Eso sí, no estarán todos. Thibaut Courtois no estará en el encuentro de los octavos de la Copa. Y tampoco un Karim Benzema que junto al portero belga y Vinicius Júnior, que se estrenará en esta competición, está siendo uno de los jugadores más importantes del conjunto merengue. Luka Modric tampoco estará en el once titular pero sí en el banquillo. Es turno para las rotaciones, aunque con nombres que sí se encuadran dentro de los titulares.

Es el momento de las oportunidades. Y así se podrán ver en el Martínez Valero a jugadores como Nacho Fernández, Eduardo Camavinga o Luka Jovic desde el principio. Aunque la primera novedad llega bajo los tres palos. En portería se situa en para este duelo copero un Andriy Lunin que tiene un gran talento, pero que su despegue se ve opacado por Courtois. Segundo partido en el Real Madrid para el ucraniano.

En defensa también habrá cambios. En el lateral derecho repetirá Lucas Vázquez, mientras que el centro de la zaga estará ocupado por la pareja formada por Nacho Fernández y David Alaba. Hay que recordar que Eder Militao cumple sanción. En el flanco izquierdo se situará el capitán Marcelo. En cuanto al centro del campo, Toni Kroos es el único del habitual trío y actuará junto a Fede Valverde y Eduardo Camavinga. El ataque lo completan Rodrygo, Jovic y Vinicius.

[Más información: El supercampeón Real Madrid se cita con el Elche para el desafío de la Copa del Rey]

Sigue los temas que te interesan