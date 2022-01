Ancelotti: "Buscamos la debilidad del Barça, que es la falta de equilibrio"

La primera semifinal de la Supercopa de España se decidió en la prórroga. Fede Valverde marcó el gol decisivo para el Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona y dio así el billete para la final del próximo domingo 16 a su equipo. Una final en la que se enfrentarán los blancos al Athletic Club, ya que el conjunto vasco logró remontar frente al Atlético de Madrid.

Después de El Clásico, Carlo Ancelotti ha analizado el encuentro en Real Madrid Conecta. El entrenador italiano ha señalado que el principal objetivo era "buscar la debilidad del contrario" y, además, ha apuntado que esta no es otra que "la falta de equilibrio" porque considera que el Barça "lleva a muchos jugadores adelante".

Por otro lado, Ancelotti también se ha referido al estado de sus jugadores. Ha asegurado que todos van a recuperar bien después del esfuerzo frente al Barcelona y que la gran duda es Alaba. El austriaco fue baja de última hora y todavía no se sabe si podrá estar disponible en la final.

Sobre El Clásico

"Tuvimos momentos de dificultad, algo normal contra un rival fuerte. Intentamos buscar la debilidad del contrario, que era la falta de equilibrio porque es un equipo que lleva a muchos jugadores adelante. La habilidad de Vini Jr., de Asensio y de los medios para salir de la presión con pases cortos, como hicimos en la primera parte, nos dio la oportunidad de marcar y de tener oportunidades".

Diferencias

"En el fútbol hay muchas cosas: el contragolpe, la posesión, la presión, el balón parado… he entrenado en muchos países y en Italia prima la organización defensiva, que es muy importante. En España la posesión y en Inglaterra la velocidad, la intensidad y el balón parado. Hay que ser listos para hacer muchas cosas bien y no tener una identidad es una habilidad del equipo, no una debilidad".

Trabajo táctico

"Estuvimos comprometidos y jugamos con humildad. El planteamiento del partido quedó plasmado, que era defender bien, disfrutar la contra y salir bien con el balón desde atrás".

Recuperación tras El Clásico

"El equipo está bien. Está contento, pero cansado y es normal. Hoy hay que disfrutar, recuperar a los que jugaron y entrenar los que no han jugado. Fue un partido difícil, pero conseguimos el objetivo de llegar a la final".

Alaba y estado de los jugadores

"Tenemos cuatro días para recuperar bien y no tener problemas. Veremos cómo se recupera Alaba porque los demás se recuperarán sin problemas. Fue un desgaste muy grande, pero creo que en este momento de la temporada el equipo se puede recuperar sin problemas".

