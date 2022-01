Dani Carvajal regresa para El Clásico de la Supercopa de España

Ya ve la luz al final del túnel. Dani Carvajal está a punto de volver a competir. El lateral de Leganés se ha perdido los últimos partidos con el Real Madrid debido a unos problemas físicos que hicieron al cuerpo técnico ser muy prudentes con su recuperación. Las lesiones que han marcado los últimos años de su carrera son un precedente que quieren evitar las dos partes. Además de que el jugador de fútbol ha cambiado sus hábitos, desde el club le dan más tiempo para volver al 100%.

El Real Madrid se ha mostrado bastante opaco al respecto y no ha hecho ningún comunicado oficial, algo que viene siendo habitual. Pero la imagen del lateral en el entrenamiento de este viernes es la mejor de las noticias para conocer que sus problemas han quedado atrás. EL ESPAÑOL - EL BERNABÉU venía informando de que lo normal es que regresara para la Supercopa de España. De hecho, el plan es que lo haga como titular ante el FC Barcelona.

Lucas Vázquez jugará este sábado su último partido como lateral derecho, si no vuelve a haber ningún problema. La otra opción que tiene el técnico es Nacho Fernández, que jugó el partido de Copa del Rey ante el Alcoyano en esa posición. El problema que tiene el club blanco en esta posición es bastante preocupante, sobre todo porque no hay muchas confianzas puestas en Álvaro Odriozola, futbolista cedido en la Fiorentina. Es por lo que hay diferentes planteamientos en forma de fichaje en la dirección deportiva.

Dani Carvajal entrenando en solitario Real Madrid

El '2' ha comenzado el entrenamiento con el resto de sus compañeros. A pesar de que el club no ha ofrecido información al respecto, seguramente porque el propio futbolista se acogió hace tiempo a su derecho de que no se publiquen sus partes médicos, Carvajal está en la recta final de su último percance muscular. No completó la sesión, cuestión sobre la que avanzará este fin de semana en Valdebebas. El domingo espera entrenar con normalidad.

Otros problemas

El Real Madrid afronta una nueva jornada de Liga. Los merengues, después de vengarse del Alcoyano en la Copa, llegan con confianza para enfrentarse al Valencia en el Santiago Bernabéu. Los blancos, además de la baja de Carvajal, afrontan este encuentro con las de Luka Jovic, que todavía no ha dado negativo en los test de la Covid-19, Gareth Bale, que sigue con problemas en la espalda, y Mariano Díaz, que se lesionó en el encuentro de este miércoles.

El galés tenía que volver en este partido de Liga y, aunque Ancelotti no le ha descartado para el viaje a Arabia, parece que tiene una dolencia que no se conocía. El técnico italiano ha profundizado sobre ella en rueda de prensa: "Tiene un problema en la espalda. La tiene cargada, no se encuentra bien. Hasta que no pueda cargar al 100% no se puede utilizar". La evolución de este problema en Gareth Bale marcará su regreso a los terrenos de juego que se hace de rogar.

