La convocatoria de Carlo Ancelotti confirma el regreso de Vinicius para el Real Madrid - Valencia

Vuelve La Liga y Carlo Ancelotti ya ha comunicado la lista para el encuentro de este sábado a las 21:00 horas ante el Valencia CF. La convocatoria está marcada por el regreso de Vinicius Júnior, así como los cuatro jugadores que se perdieron el encuentro de Copa del Rey que supuso la venganza frente al Alcoyano de este miércoles. Los blancos afrontan este encuentro con las bajas confirmadas de Luka Jovic, Gareth Bale, Mariano Díaz y Dani Carvajal.

La lista de 22 jugadores no cuenta con estos cuatro, cuestión que confirmó Ancelotti en rueda de prensa. Jovic, que todavía no ha dado negativo en los test de la Covid-19, Bale, que apuntaba a regresar este sábado pero finalmente el cuerpo técnico de Ancelotti ha decidido que no sea así por sus problemas en la espalda, y Mariano, que se lesionó en el encuentro de la Copa son los jugadores que no han saltado al campo de entrenamiento. No estará tampoco Carvajal, aunque este viernes ha formado parte de la sesión con el grupo.

En el recuerdo está el primer partido del año con esa derrota frente al Getafe que estos jugadores tratarán de remendar. El Real Madrid reanuda la carrera por el título de La Liga ante el Valencia después de pasar a octavos de Copa. Los ché también han conseguido el pase y se enfrentarán al Atlético Baleares, mientras que los blancos lo harán ante el Elche. Antes, libran un duelo en el Santiago Bernabéu marcado, sobre todo, por la designación arbitral de Hernández Hernández.

José Bordalás estará sentado en el banquillo enfrente este sábado, un técnico que no ha tenido mucha suerte contra el Real Madrid. El balance del entrenador contra el Real Madrid ha sido de siete derrotas y dos empates con 15 goles en contra y tan solo 3 a favor. Además, nunca ha ganado en el Santiago Bernabéu. Para que esto siga siendo así Ancelotti recupera a Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Luka Modric y Karim Benzema.

Convocatoria

Porteros: Courtois, Lunin y Diego.

Defensas: Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo y F. Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., D. Ceballos, Isco y Camavinga.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr. y Rodrygo.

