José Bordalás defiende a Hernández Hernández: "Es un gran árbitro"

El Real Madrid reanuda la carrera por el título de La Liga ante el Valencia después de pasar a octavos de final de la Copa del Rey. Los ché también han conseguido el pase y se enfrentarán al Atlético Baleares, mientras que los blancos lo harán ante el Elche. Antes, libran un duelo en el Santiago Bernabéu marcado, sobre todo, por la designación arbitral de Hernández Hernández. José Bordalás, técnico del equipo de la ciudad del Turia, ha defendido al colegiado.

El entrenador restó importancia a los comentarios que se han hecho sobre la designación de Hernández Hernández en la rueda de prensa previa al choque. "No opino de las opiniones ajenas y de las opiniones previas. A veces se intenta ejercer algún tipo de presión, al final todos nos quejamos, no me preocupa. Creo que es un gran árbitro", sentenció el alicantino. Los blancos tienen un mal bagaje cuando se encuentran con este colegiado en La Liga.

Los blancos recuerdan el penalti no pitado por mano de Felipe en un derbi que terminó dando el título al Atleti, a pesar de haber sido requerido por el VAR para revisarlo, dos penas máximas que no estimó sobre Varane en un Clásico o la falta sobre el mismo protagonista de Luis Suárez que terminó en gol a favor del Barça. Esto se une con que a lo largo de 59 partidos de Liga, el equipo que más pisa el área y más goles mete solo ha sido agraciado con penalti por el árbitro de campo en una ocasión.

Bordalás ha querido alejar la polémica y centrarse en el fútbol. "El Madrid de local es un grandísimo equipo, Debemos dar un nivel altísimo, si no lo logramos tendremos pocas posibilidades, hay que ser realistas. Son líderes y, aunque perdieron el último partido, son uno de los equipos más en forma del campeonato. Vamos con ilusión, para ganar y para que se vea un buen Valencia", explicó el técnico del equipo ché que tendrá una gran hazaña por delante.

Mala racha

El alicantino no ha tenido mucha suerte contra los grandes. Bordalás busca su primer triunfo liguero contra el conjunto blanco en su décimo enfrentamiento. El balance del entrenador contra el Real Madrid ha sido de siete derrotas y dos empates con 15 goles en contra y tan solo 3 a favor. Además, de estos nueve duelos, cuatro se han disputado en el Bernabéu, siempre en el banquillo del Getafe, y en todos ellos se impuso el conjunto local.

Su primer enfrentamiento se produjo en marzo de 2018 y entonces cayó por 3-1 y su equipo hizo su único gol en dicho escenario, ya que las tres últimas visitas se saldaron con derrotas por 2-0, 1-0 y 2-0. Como local, la racha de resultados no ha sido mucho mejor: dos empates a cero (2018/2019 y 2020/2021) y tres derrotas, dos al frente del Getafe (1-2) en 2017/2018 y (0-3) en 2019/2020, y la última en el banquillo del Valencia (1-2) el pasado mes de septiembre.

