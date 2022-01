Carlo Ancelotti: "¿El enfado de Ceballos? Le dije que tenía razón"

El Real Madrid afronta una nueva jornada de Liga. Los merengues, después de vengarse del Alcoyano en la Copa del Rey, llegan con confianza para enfrentarse al Valencia en el Santiago Bernabéu. El equipo de Carlo Ancelotti, que ha comparecido en rueda de prensa este viernes, sí necesita recuperarse en el campeonato liguero después de la derrota ante el Getafe en el primer partido del 2022. El italiano confía en las opciones de su equipo para este choque.

El Real Madrid también ha conocido este viernes su suerte para continuar su andadura hacia el título de la Copa. El Elche CF será el rival de los blancos en los octavos de final del torneo de fútbol nacional. Los blancos disputarán una eliminatoria a priori asequible para los de Ancelotti. Eso sí, en el único encuentro que han disputado esta temporada fue Vinicius el que tuvo que acudir al rescate del conjunto merengue y, con un doblete, les dio la victoria final en el Martínez Valero.

Los blancos afrontan este encuentro con las bajas confirmadas de Luka Jovic, que todavía no ha dado negativo en los test de la Covid-19, Gareth Bale, que apuntaba a regresar este sábado pero finalmente el cuerpo técnico de Ancelotti ha decidido que vuelva para la Supercopa de España, y Mariano Díaz, que se lesionó en el encuentro de la Copa del Rey. No estará tampoco Dani Carvajal, aunque este viernes ha hecho parte del entrenamiento con el grupo.

El partido

"Tenemos que jugar como lo estábamos haciendo antes del parón. Los jugadores lo están haciendo bien".

Sorteo de Copa

"No se puede estar tranquilo. La Copa es importante para todos los equipos. Va a ser un partido que tenemos que preparar bien, complicado, fuera de casa. No hay sorteo bueno ni malo".

El juego brusco

"Hay muchas cosas para evaluar estos datos. Cada equipo tiene su estilo. No significa mucho. Es verdad que el Valencia defiende muy bien, con intensidad; esto es lo normal del fútbol".

Valverde

"Tiene su parte en este equipo, a veces más importantes y otras menos, pero siempre tiene su parte. Confío mucho en él porque tiene mucha calidad. No espero más de él, lo está haciendo muy bien. Es verdad que en los últimos tiempos no lo está haciendo igual de bien que al principio. Casemiro, Kroos y Modric están teniendo más tiempo, pero también estoy totalmente satisfecho con los que han jugado menos".

Los árbitros

"Me enfadé un poco en los últimos dos partidos. Respeto mucho a los árbitros. A veces los entrenadores también se equivocan".

Hazard

"Su condición física es buena. Le falta volver a jugar con la confianza que tenía antes. Está muy cerca de su mejor nivel. Ojalá lo podamos ver pronto".

Vinicius

"No creo que se pueda decir que haya Viniciusdependencia. Muchas veces nos ha ayudado a ganar los partidos en la primera parte de la temporada, como Benzema o Militao. Pero hablar de dependencia me parece demasiado. Vuelve, está bien y todo el mundo está contento".

Por donde pasa la mejora

"Tenemos que mejorar el juego contra equipos que se encierran atrás. Lo estamos trabajando con vídeos, porque no hay mucho tiempo para entrenar".

Rivales por La Liga

"Son todos. El Getafe no lucha por ganar La Liga pero te da problemas. El Sevilla tiene una posición buena, un equipo bueno y organizado. Con un entrenador con experiencia. Pero es un rival muy fuerte como son también los otros. Tenemos que hacer nuestro camino y tenemos que hacerlo bien, como en la primera parte de la temporada".

Relación jugador - entrenador

"(Risas) No es un tema deportivo. Es un tema social. Han cambiado las generaciones. El respeto que tenía yo con mi padre no es el mismo que tiene mi hijo conmigo. El que tenía yo con mi profesor o profesora no es el mismo que tienen los estudiantes de ahora. Ha cambiado el mundo. No más complicada, sino distinta. Es una generación que tiene menos respeto de la autoridad".

Bale en Arabia

"Todavía no lo sabemos. Ante el Valencia no lo estará. Carvajal sí que viaja a Arabia porque tiene posibilidad de jugar. Creo que Jovic también, es positivo con una carga muy baja. Hay que evaluar a Bale y a Mariano".

Lesión de Bale

"Tiene un problema Bale en la espalda. La tiene cargada, no se encuentra bien. Hasta que no pueda cargar al 100% no se puede utilizar".

Fichajes y salidas

"Como he dicho, es un tema que no hemos hablado. Si hay jugadores que quieren salir, han de hablar con el club. Creo que todos están contentos y quieren luchar aquí en el Real Madrid".

Enfermería vacía

"Estamos manejando las lesiones bastante bien. Sobre todo en los últimos dos meses se ha gestionado muy bien. Con un calendario intenso es más fácil que haya lesiones, pero estamos satisfechos".

Qué aporta Vinicius

"Desborde, uno contra uno, la posibilidad de hacer contras, la continuidad que ha tenido marcando goles... Ha aportado mucho. Si tengo que destacar una cosa es que si le dejas espacio es muy peligroso".

El enfado de Ceballos

"Pasó lo que pasa a un jugador que tiene ganas de jugar y de volver. Quería darle minutos a Ceballos, como le he explicado, creo que no era el partido más indicado. Era un campo donde podía tener problemas. El ha mantenido las ganas de jugar y cuando pensamos de meterlo esperé un poco más. Vi que se enfadó y le dije que igual tenía razón. Entiendo que he esperado demasiado para meterte. Se enfadó un poco, pero todo está bien. Sabe que tengo mucha confianza en él".

