Dani Ceballos intenta convencer a Ancelotti y el Real Madrid con el Betis pidiendo su fichaje

Dani Ceballos volvió a jugar un partido con el Real Madrid después de mucho tiempo. El centrocampista tuvo minutos en el duelo de Copa del Rey ante el Alcoyano saltando desde el banquillo y disputando la fase final del encuentro. Una aparición que el sevillano no pudo aprovechar en exceso, pero que ha servido para reafirmar el objetivo del jugador: ganarse un hueco en el conjunto merengue mientras el Betis intenta su fichaje.

La situación de Dani Ceballos no es nada sencilla. El ex del Betis se ha perdido el inicio de temporada y no ha podido ganarse la confianza de Ancelotti en los entrenamientos. Una desventaja respecto al resto de compañeros que, además, se suma a la férrea rotación que tiene impuesta el italiano en el centro del campo. El tridente formado por Kroos, Modric y Casemiro es intocable. Y, cuando hay que darles descanso, son Camavinga y Fede Valverde los que entran en el equipo.

Por lo tanto, el joven medio tiene hasta cinco jugadores por delante en su carrera por tener minutos. Las oportunidades de Ceballos, salvo sorpresa, apuntan a limitarse a la Copa del Rey y algún duelo de La Liga donde Ancelotti tenga que dar oxígeno a sus habituales. Un rol complicado si el reto es acabar afianzándose en el cuadro madridista.

Él, pese a todo, ya ha lanzado un guiño en redes sociales donde ha vuelto a reafirmar su compromiso con el Real Madrid. Su sueño es poder quedarse en el conjunto capitalino y, tras superar su estancia con Zidane y una cesión al Arsenal, Dani Ceballos cuenta con media campaña para colarse en los planes de Ancelotti en el Real Madrid.

"Soy más maduro en todos los sentidos y tengo mucha ambición por demostrarlo. Quiero triunfar en el Madrid", reconoció hace meses cuando aún no había afrontado su lesión. Tras mucho trabajo en las instalaciones merengues, la idea de Dani Ceballos no ha cambiado en absoluto pese a los rumores sobre su marcha.

El jugador tiene contrato hasta 2023. El Real Madrid apostó por su incorporación en una nueva defensa de un proyecto joven y de futuro. El encaje con Zidane no fue el esperado y su cesión al Arsenal sirvió para confirmar que tiene mucho talento todavía. Y esta temporada, que iba a ser clave, se apareció una lesión que le ha apartado en un momento clave para ganarse a Ancelotti.

La presión del Betis

Por todo ello, el centrocampista es uno de los principales candidatos para dejar el Real Madrid a final de temporada. El club merengue vivirá un verano de limpieza en el vestuario y entre traspasos y jugadores que acaban contrato se pretende obtener un buen espacio salarial. Dani Ceballos, que cotiza al alza entre los clubes europeos, es una de las opciones para obtener ingresos.

El club que por el momento más interés ha mostrado es el Real Betis. El cuadro andaluz irá a por su fichaje el próximo verano en un nuevo intento por cerrar el retorno de su canterano. Sin embargo, también podrían aparecer equipos de la Premier League que ya en su día estuvieron interesados. Él parte con la idea de quedarse en el Real Madrid, pero estos próximos meses serán los que dictaminen si le da la vuelta a la situación o si pone fin a su paso por la capital.

