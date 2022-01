Cervera critica el formato de la Copa del Rey: "Está hecho para Madrid, Barça o Atleti, no para el Cádiz"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, criticó el formato actual de la Copa del Rey tras confirmar su clasificación para octavos de final. El técnico, después de imponerse al Fuenlabrada, aseguró que el torneo está hecho para que lo "ganen otros equipos" como Real Madrid, FC Barcelona o Atlético, y no para el Cádiz CF. Un malestar que vinculó a la forma de hacer los sorteos, a los encuentros solo de ida y a los horarios que se produjeron en la jornada de este jueves.

"Es muy complicado jugar este tipo de partidos, un día de Reyes, a las cuatro de la tarde. Y es la Copa del Rey, una competición hecha para que la ganen otros equipos y no el Cádiz", indicó Álvaro Cervera tras vencer al cuadro fuenlabreño. El duelo, que comenzó a las 16:00, se resolvió con un apretado 0-1.

"Los sorteos no son puros, normalmente, se juega en casa del rival más débil sin ser a ida y vuelta. Eso ya, bajo mi punto de vista, no es justo. Una competición se juega justamente cuando se sortea, te toca ida y vuelta y ya está. Además, hay equipos que no entran hasta no sé cuántos de final porque están en otras competiciones", indicó en referencia a los clubes que, por estar en la Supercopa, no han iniciado su participación hasta dieciseisavos.

🗣 Cervera pasó por sala de prensa tras el #FuenlaCádiz



📺 Vídeo completo en https://t.co/cqMJqx9QJz — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 6, 2022

Por todo ello, Álvaro Cervera espetó que la Copa del Rey "está diseñada para que al final lleguen el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético, que son los mejores. Y para que los equipos modestos puedan hacer taquilla, que yo creo que está bien diseñado". La sensación del técnico es que equipos como el Cádiz están "un poco de paso hasta que te coja un día el Fuenlabrada o equipo similar, te gane y sea noticia nacional", o te elimine alguno de los tres grandes.

"Que nos pasen cosas buenas es bien recibido porque de momento en La Liga todo son malas noticias. Sabemos que la Copa no es una competición para nosotros, muchas veces nos trastoca el entrenamiento, gente que tiene que parar por lesiones", afirmó ante los medios de comunicación. El Cádiz, pese a estar de paso, ya espera rival en octavos de final.

Un cambio histórico

El formato de la Copa del Rey, cabe recordar, se instauró en la temporada 2019/2020 con el objetivo de dar más opciones a los equipos humildes y, sobre todo, para dar una vía de ingresos mayor a estos clubes. La RFEF instauró las eliminatorias a partido único hasta semifinales y permitió que los equipos de la Supercopa no jugaran hasta los dieciseisavos.

Un cambio que asemejó el torneo a otros extranjeros como el del fútbol inglés y que ha conseguido dar mayor atractivo a encuentros entre equipos con gran diferencia de categoría. Las sorpresas, además, se han llegado a producir como los cuartos de final que alcanzó el Granada el año pasado.

[Más información - Los regalos de La Liga, un lujo para los Reyes Magos: camisetas caras, horarios malos y abonos imposibles]

Sigue los temas que te interesan