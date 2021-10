Cervera estalla contra sus jugadores: "No tenían permiso para irse de fiesta, habrá consecuencias"

Se esperaba que Álvaro Cervera diera la cara en su comparecencia de prensa previa al partido de Liga contra el Valencia y lo ha hecho. El técnico del Cádiz fue preguntado por la salida de sus jugadores tras la derrota contra el Rayo Vallecano y no se ha mordido la lengua a la hora de señalar a sus futbolistas.

"Soy consciente de las imágenes, las he visto y por parte del cuerpo técnico no tenían permiso. Esas imágenes a mí no me representan, no representan a nada de lo que representa a este club, es una equivocación. Unos se habrán equivocado de una manera y otros de otras, pero no se puede explicar que haya gente que pueda salir después de una derrota así".

El conjunto cadista cayó goleado en Vallecas y algunos decidieron aprovechar que el equipo haría noche en Madrid para conocer el ambiente nocturno de la capital de España. Aprovechando que el ocio vuelve poco a poco a la normalidad y que las restricciones por culpa de la Covid-19 van tocando a su fin, algunos decidieron celebrarlo por todo lo alto.

CaDYC club de fútbol!! pic.twitter.com/vBkoXr2IJG — Javi Pecci (@Javier_Pecci) September 27, 2021

Por ello, Cervera se mostró profundamente cabreado y dolido por la imagen que ha dado parte de su plantilla. Además, ha asegurado que este comportamiento, tras una derrota tan dura, tendrá consecuencias muy importantes: "Las cosas tienen consecuencias y las tendrá. Eso no ha pasado nunca y este año nos ha ocurrido. Estoy convencido de que hay gente enojada por estas imágenes y como responsable, pido perdón y seguro que hay gente que sale ahí en el vídeo que está avergonzada, pero los errores traen consecuencias".

Las imágenes de algunos jugadores del Cádiz de fiesta por Madrid han circulado a través de las redes sociales después la mala imagen mostrada en Vallecas, la cual han condenado también el técnico: "Lo que se vio en Vallecas no es lo que quiero, cometimos muchos errores, fuimos un equipo vulnerable y para mí no reconocible y lo que tengo que intentar es que el equipo no se parezca nunca más en nada a lo que fuimos frente al Rayo".

Cambiar la dinámica

Está siendo un curso complicado para un Cádiz que alterna buenos partidos con otros totalmente para olvidar: "Estamos siendo un equipo de diente de sierra, que no me gusta. Hacemos un derroche brutal contra el Barcelona, pero en Vallecas se ve otro equipo. Pero tenemos que ser capaces de dar una nota media todos los partidos y no podemos ser así".

De Jong protegiendo el balón ante la presión del Cádiz Reuters

"¿Cómo se cambia? Tenemos unas ideas y los futbolistas tienen que creer en ellas, que las tengan claras. Y la idea de este equipo es que defendiendo así y siendo el segundo o tercer equipo más goleado de Primera nos vamos a ir a Segunda de cabeza. Tenemos que poner remedio a esto y voy a intentar hacerlo. Lo que hay que hacer es cortar la sangría de goles en contra porque así no nos vamos a salvar".

Cervera, que confirmó la recuperación de Fali, baluarte defensivo del equipo, habló así sobre su rival, el nuevo Valencia de Bordalás: "Realmente los que llevamos tiempo en el fútbol, conocemos la filosofía del entrenador del Valencia. Si llegas a un buen equipo como el Valencia y hacen su idea de fútbol suya, es un equipo temible. Va al frente, gana partidos y a mí me gusta mucho porque es una filosofía de la que yo soy partidario y si los jugadores la han tomado como suya, con lo buenos que son, es un equipo que va a estar dando guerra todo el año".

[Más información: Zorío hace público su plan para comprar el Valencia a Peter Lim: 368 millones y el nuevo Mestalla]

Sigue los temas que te interesan