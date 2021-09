Fali: "Nike, Adidas... a mí me patrocina Negredo"

Rafael Giménez 'Fali' protagoniza un documental en #Vamos de Movistar que se podrá disfrutar al completo este jueves. Pero ya se ha publicado un avance del mismo en el que Álvaro Negredo tiene un papel importante. Todo viene por unas botas, un regalo y una anécdota muy divertida.

Negredo comienza explicando el inicio de la historia: "Me traigo todas las zapatillas de Dubái y veo que Fali tiene unas botas antiguas. Algunas llevaban el nombre completo de mi mujer, mis hijos. Yo se las cedí, pero él no quería quitarles el nombre". A esto responde Fali: "Me da igual lo que ponga en las botas, yo me las pongo igual".

El defensa comenta que "Todo el mundo tiene marcas buenas de botas como Nike, Puma, Adidas... pero a mí me patrocina Álvaro Negredo". Precisamente, el futbolista es noticia en el Cádiz después de acabar tocado el partido frente al Barcelona. Fali ya entrena con el grupo, aunque es duda para el duelo ante el Valencia

El central del Cádiz, indiscutible en el equipo de Cervera, continúa con su puesta a punto. Si no llega contra el Valencia, será después del parón internacional cuando reaparezca. Antes de eso verá la luz el documental 'Titán Fali', en el que el futbolista cuenta historias de su familia, su hija y también sobre su trayectoria profesional en el deporte rey.

