Zorío hace público su plan para comprar el Valencia a Peter Lim: 368 millones y el nuevo Mestalla

El Valencia puede estar ante uno de los momentos más importantes de toda su historia. La etapa de Peter Lim como propietario y máximo responsable podría estar tocando a su fin después del anuncio que ha hecho Miguel Zorío, quien fuera vicepresidente en la época de Vicente Soriano y que ahora tiene un plan para hacerse con el club.

Zorío le ha presentado una oferta al empresario singapurense que se ha cerrado en 368 millones de euros ante la cual, el todavía propietario debe dar una respuesta para que se inicio todo el proceso del traspaso de poderes. Así lo ha anunciado hace escasos minutos el líder de Marea Valencianista, una de las plataformas de oposición a Lim.

La idea de Miguel es hacerse con el club para devolvérselo a los valencianistas y poder terminar la obra del estadio de Mestalla, cerrando así uno de los grandes proyectos del club con la esperanza de poder salvar la economía y el rumbo de un club en horas bajas. Para ello cuenta con financiación de un banco y una constructora extranjeros cuyos nombres no ha desvelado en la rueda de prensa ofrecida en la nueva sede de la Agrupación de Peñas.

Estadio de Mestalla, antes del Valencia - Real Madrid REUTERS

El plan de Zorío se basa en que sea el propio Valencia el que compre las acciones de Peter Lim para después revenderlas a sus aficionados y reducir de esta forma la deuda en la que se incurriría. Sin embargo, también admitió que debido a los límites de la autocartera, esas participaciones podrían depositarse en una sociedad que sería de su propiedad y que estaría controlada por el club. En caso de no venderse la totalidad de las acciones, se estudiarían diferentes modelos para hacer esos repartos entre posibles compradores. Durante el tiempo que duraran esas gestiones, Zorío sería de nuevo presidente del Valencia, aunque restaría por saber cuánto tiempo más se quedaría en el cargo.

Zorío ha detallado también cómo se haría el reparto de capital en esa megaoferta realizada a Peter Lim. El empresario recibiría de forma directa 194 millones de euros al contado por sus acciones. Además, percibiría también otros 54 millones de euros en concepto de los préstamos que le ha concedido al club. Después, los 120 millones restantes se destinarían a acabar el estadio, para lo que da un plazo de tres años.

La explicación de Zorío

"No es una oferta negociable, es el máximo que el club puede soportar". Ha asegurado Zorío, que además añade que la financiación tendría un plazo de entre 20 y 30 años con un interés inferior al 3%, pero sin especificar quién avala ese préstamo, ya que ha asegurado que lo haría "el proyecto empresarial" de la entidad ché. Miguel ha afirmado que tiene cerrado este acuerdo desde el mes de abril a pesar de que ha tardado unos meses en poder sacarlo a la luz.

El que fuera directivo del club ha asegurado que se trata de un modelo similar el establecido en el Atlético de Madrid. De hecho, ha agradecido la colaboración de Gil Marín en la creación del proyecto, además de señalar como piezas fundamentales al abogado Pablo Delgado y al empresario Vicente Roig.

"Ahora la pelota está en el tejado de Lim, si la acepta, tiene que firmarla y a partir de ahí hay cinco meses de exclusividad, no puede subastar el club. Yo tengo 30 días para depositar las garantías en un banco y él verá el dinero, pero no lo podrá tocar porque tendré tres meses para hacer una Due Diligence del Valencia. Es imprescindible que no nos pase lo que a Laporta en el Barça. Después hay un mes para cerrarlo". Zorío considera fundamental poder tener una auditoría del club previa a la venta para saber exactamente la situación.

Peter Lim y Anil Murthy durante un encuentro del Valencia en Ámsterdam Valencia CF

Zorío ha reconocido que nunca ha hablado con Peter Lim y que sus contactos con su entorno han sido a través de un empresario, conocido de ambos, que ha hecho de intermediario hasta tener una oferta que el de Singapur ve con buenos ojos. De hecho, la semana pasada depositó en la notaría con la que trabaja el club dicho ofrecimiento en firme.

"La situación económica del club se va a deteriorar. El dinero que pueda llegar por el acuerdo de la Liga con el fondo CVC es deuda. Si Lim no quiere vender, tendrá que poner el dinero y si eso sirve para que lo ponga y acabe el estadio... Lo único que queremos es que el Valencia tenga vida. A Lim no lo vamos a sacar a gorrazos, ayudará que Mestalla hable, pero nos tenemos que sentar con él para pagarle el dinero que dice que ha puesto y que se vaya tranquilamente porque si no corremos el riesgo de que el club desaparezca".

[Más información: Marcos André salva un empate sobre la bocina para el Valencia jugando con uno menos]

Sigue los temas que te interesan