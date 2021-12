La polémica del Real Madrid - Cádiz CF: dos penaltis sobre Hazard y Benzema

No pudo perforar la portería el Real Madrid ante el Cádiz CF. Empate a cero que frena el torrente goleador que había demostrado el equipo de Carlo Ancelotti durante todo lo que va de temporada. Un punto que sabe a poco para cerrar el 2021 en el Santiago Bernabéu, en el que se vio poco fútbol en la primera mitad y donde en la segunda sí quedó claro que los merengues merecieron más. También por la pobre actuación arbitral de Santiago Jaime Latre.

El colegiado del colegio aragonés no estuvo fino, así como tampoco le ayudó la presencia en el VAR de David Medié Jiménez. Toda la atención se centró sobre una acción de Casemiro con Iván Alejo donde el brasileño vio la tarjeta amarilla, cuando los jugadores del Cádiz pedían la roja. Fue una entrada dura, pero lo que va a favor del brasileño es que no hay un contacto de sus tacos contra el jugador del equipo gaditano. Además, el castigo es grande para el Real Madrid ya que no podrá contar con él para el choque ante el Athletic Club en San Mamés este miércoles.

Hubo dos jugadas relevantes en las que el colegiado sí pudo pitar penalti a favor del Real Madrid. Empezando por el final, en los instantes decisivos del encuentro Eden Hazard, que acabó muy bien el choque, se internó en el área del Cádiz. Ahí recibió una tarascada de Alex Fernández en la que le robó el balón. Las imágenes demuestran que el belga se cae en el área después de un claro contacto del futbolista del conjunto gaditano. No hubo revisión.

El penalti de Alex Fernández a Eden Hazard durante el Real Madrid - Cádiz CF.

Más dudas hay sobre la acción de Karim Benzema antes de cumplirse los primeros 20 minutos del partido. No porque el contacto no sea claro, si no porque podía haber un fuera de juego que tampoco se enseñó. Con esa duda, lo que sí demuestra la imagen es que en la pugna por un balón aéreo 'Conan' Ledesma dio un rodillazo en la espalda al francés, que lo dejó magullado durante el resto del choque. Estas dos acciones pudieron cambiar el desenlace.

El rodillazo de 'Conan' Ledesma sobre Karim Benzema en el Real Madrid - Cádiz CF.

También hubo polémica con el descuento que dio Jaime Latre. Solo se prolongaron tres minutos, que terminaron siendo cuatro. Lucas Vázquez ya expuso el descontento: "Se ven ocho minutos de añadido en otros partidos...". El colegiado adscrito al Comité Aragonés repetía la responsabilidad de arbitrar este encuentro. Lo hacía después de que la temporada pasada dirigiera el choque que se jugó en el Alfredo Di Stéfano donde los gaditanos se impusieron al Real Madrid.

Todo esto ha sucedido después de que el FC Barcelona se impusiera al Elche en el Camp Nou con una acción muy polémica que acabó con gol de Nico González. Los azulgranas se volvían a poner por delante, aunque el tanto lo celebraron con suspense, ya que no estuvo exento de polémica.

El fuera de juego en el gol de Nico González durante el FC Barcelona - Elche.

Y es que, en el momento en el que Dembélé pase a Gavi, el andaluz estaba en una posición muy justa. Tanto, que el VAR estuvo unos minutos trazando líneas, pero finalmente decretó que la posición del barcelonista era correcta. No se vió en el trazado de las líneas nada claro y los árbitros volvieron a ser protagonistas en el partido.

