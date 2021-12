Eden Hazard, el brote verde: 90 minutos con responsabilidad y descaro

Sigue sin perder el Real Madrid. El Santiago Bernabéu comienza a parecer un lugar inexpugnable para los rivales. Los de Carlo Ancelotti ponen tierra de por medio ante sus principales rivales tras el tropiezo del Atlético de Madrid, aunque no con el Sevilla FC que fue su verdugo el sábado. Pero un empate ante un conjunto que lucha por la salvación como el Cádiz CF no es un buen resultado. Los merengues se van a casa este domingo con un sabor agridulce y el punto positivo señala a Eden Hazard.

Los mismos que estaban pidiendo su cabeza en la primera parte, se rindieron al belga en la segunda. El cambio de esquema en el conjunto merengue al inicio de los últimos 45 minutos favoreció a un jugador que ahora mismo no tiene físico para irse en velocidad de sus rivales, pero que sí tiene magia en sus pies para regatear en una baldosa. Fue el hombre clarividente que hizo de un Real Madrid aburrido, otro más atrevido para el público del Bernabéu.

El fútbol ante un equipo que sale a conformarse con el cero a cero es muy difícil. Por eso es necesaria la presencia sobre el campo de figuras con un IQ futbolístico superior. El belga, a pesar de pasar por un momento de confianza muy bajo, lo tiene. Así lo demostró en esa segunda mitad. Ancelotti lo identificó y por eso no le cambió. Después de dos años, Hazard volvió a jugar un encuentro completo. Es otro argumento para que su fortaleza mental crezca.

Tuvo una última ocasión muy clara, dio varios balones muy buenos y acabó muy cansado. La afición del Real Madrid no le pide otra cosa a este jugador, tampoco Ancelotti. "Creo que le ha costado entrar en el partido, como a todo el equipo. La segunda parte ha sido muy buena. No está tan acostumbrado a jugar por fuera. Por dentro a jugado con Karim y ha estado muy bien. Es un arma para la segunda parte de la temporada", reflexionó el italiano sobre su partido.

De menos a más

Hazard no está para jugar en la banda. La primera parte del jugador fue muy discreta. Si bien es cierto que trataba de lanzar desmarques al espacio que Lucas Vázquez no vislumbraba, prácticamente no tocó el balón. Había runrun en el Bernabéu cuando tocaba el balón y no es para menos. Estaba destinado a ser desequilibrante en partidos trabados y no lo consigue ser. Más aún cuando el Real Madrid atacó toda la primera parte por la banda derecha.

Cambió el argumento en la segunda. Ancelotti insistió en los ataques por la izquierda. Además, Hazard centró su posición dejando a Valverde en banda junto a Lucas Vázquez. Ahí se asoció con Karim Benzema y comenzaron a brillar. Los dos juntos crearon varias acciones que pudieron acabar en gol si hubiera aparecido la precisión que sí parecía haber esta temporada. Fallaron los blancos en esa parte del campo en la que estaban brillando especialmente.

Eso habría cambiado radicalmente la lectura del encuentro. Aún así, sobre el césped del Bernabéu se vieron estos brotes verdes de un Eden Hazard que ha encontrado el camino a seguir. No puede ser ya ese jugador desequilibrante y brutal con espacios. Tiene que conformarse con ser un buen apoyo para la plantilla y jugando por dentro.

Es decir, en el 4-3-3 de Ancelotti no tiene hueco. Es un recurso para encuentros trabados o si en algún momento el italiano cambia su esquema. Ojalá lo de este domingo ayude a que el madridismo vea algo más de un jugador que no ha tenido suerte con su carrera en Concha Espina.

