Lucas Vázquez: "Queremos seguir en esta dinámica; somos líderes"

No completó un gran partido, pero fue el encargado de dar la cara por el resto del equipo. Lucas Vázquez repasó lo que dio de sí el empate a cero entre el Real Madrid y el Cádiz CF. Los blancos no cuajaron una gran primera parte ante un equipo gaditano que salió con la idea clara de defender el empate inicial. Mejoró la imagen en la segunda y rozaron en varias ocasiones el gol, pero la portería de 'Conan' Ledesma no recibió ningún balón.

El partido

"Creo que hemos dominado el partido, nos faltó un poco de fluidez en el último tercio de campo. No estuvimos finos. Hemos tenido ocasiones claras, pero en el fútbol hay días que entra y otros que no. Hoy no entró".

Qué más faltó

"Sabíamos el partido que iba a ser. Creo que si llegamos a materializar alguna de las ocasiones el partido habría sido diferente. Seguimos con buena dinámica".

"Queremos seguir en esta dinámica: seguimos líderes, seguimos con buenas sensaciones y vamos a seguir a tope". Lucas Vázquez. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/M3xN027cTO — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 19, 2021

La segunda parte

"El empuje es el campo. Sabíamos que cada vez quedaban menos minutos y arriesgábamos más. Era lo que tocaba. Una pena no conseguir la victoria".

El árbitro

"Protestaba por el tiempo. Se ven ocho minutos de añadido en otros partidos... No es una excusa".

La distancia

"No nos fijamos en nadie. Queremos seguir con esta dinámica. El equipo está haciendo un trabajo muy bueno y queremos llegar así hasta el final para brindar a esta afición títulos".

Sigue los temas que te interesan