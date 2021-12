Alguacil: "Si dicen que el Real Madrid no está en su mejor versión ahora, no sé cómo será la buena"

El Real Madrid y la Real Sociedad se ven las caras este sábado 4 de diciembre, en un partido entre dos de los equipos de la zona alta de la clasificación. En la previa del encuentro, Imanol Alguacil ha comparecido para analizar el duelo de La Liga en rueda de prensa.

Ilusión

"La alegría y los jugadores no la hemos perdido, porque incluso en las derrotas habíamos hecho muchas cosas buenas. Y da igual que esté delante el Real Madrid, el Panadería Pulido o el Espanyol, este equipo se debe a una afición volcada con el equipo, que nos anima del minuto uno al 90 y que queremos que se vaya orgullosa del equipo".

Duelo ante el líder

"Es complicado porque incluso su entrenador dijo que hacen cosas que no les pide él. Tenemos que tener mucha personalidad y hacer nuestro partido, sabiendo que tenemos enfrente al mejor equipo de La Liga, porque lo demuestran sus números y sus jugadores. Últimamente estamos compitiendo contra el Real Madrid, vamos a ver si lo hacemos de nuevo y esta vez somos capaces de ganarle".

La Real Sociedad celebra un gol ante Osasuna en El Sadar EFE

Acabar entre los cuatro primeros

"Lo que tengo claro es que los cuatro de arriba van a ser los que dije en aquel momento, pero estamos convencidos de que podemos ganar al Real Madrid y todos los jugadores y yo estamos pensando en lograrlo y poder ofrecer una victoria a la afición".

Vinicius Júnior

"No, porque otras temporadas ya ha hecho lo de ahora, aunque ahora está acertando cara a gol, igual está con un poco más de calma y tranquilidad ante la portería rival. Igual está madurando y está con olfato de cara a gol, pero a nosotros ya nos ha solido complicar la vida".

Plantilla del Real Madrid

"Vinicius, Benzema, Modric, Casimiro, Kroos, Asensio, Carvajal... Son un plantillón, por algo van primeros y con una media de 18 remates por partido. No me vale que digan que no están en su mejor versión, si es así no sé cómo va a ser la buena. Madrid, Barça, Atlético y Sevilla son de Champions y estarán arriba, pero a un partido y en casa podemos ganar".

Karim Benzema

"No, me condicionan mis jugadores. Tengo un defecto, que siempre creo que puedo ganar a mi rival, que es más importante lo que podemos hacer nosotros y como afrontemos el partido, que de lo que puedan hacer ellos".

Thibaut Courtois

"No solo en el Real Madrid, en los equipos grandes el portero tiene mucho que ver. Eso indica que son buenos equipos ofensivamente, pero que defensivamente se les puede hacer cosquillas, lo que pasa es que tienen grandes porteros, y vamos a ver si lo logramos y se ve a su portero".

Zamora, rival en la Copa del Rey

"Esos recuerdos los está convirtiendo en alegrías y buenas sensaciones. Este equipo afronta desde que he hecho cargo los partidos como si no hubiera un mañana, sin que nos importe el pasado y sí el futuro".

[Más información: Así ha quedado el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey]

Sigue los temas que te interesan