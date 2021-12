La convocatoria del Real Madrid para el partido ante la Real Sociedad

El Real Madrid ha dado a conocer la lista de convocados para el duelo ante la Real Sociedad. El conjunto de Carlo Ancelotti viaja sin sorpresas y mantiene fuera del equipo a jugadores como Gareth Bale o Dani Ceballos, que siguen recuperándose de sus lesiones. El centrocampista andaluz, cabe recordar, está encarando sus últimos días lejos de los terrenos de juego.

Por ello, la lista del entrenador italiano no cuenta con ninguna sorpresa positiva ni negativa. Los habituales estarán disponibles y el Real Madrid podrá contar con la totalidad de la plantilla de estos últimos partidos para uno de los enfrentamientos más importantes de las próximas fechas. El duelo ante la Real Sociedad abrirá una semana clave con cruces ante el Inter de Milán en la pelea por el liderato de grupo de la Champions y el derbi ante el Atlético con la primera plaza de La Liga en juego.

Carlo Ancelotti viajará a Guipúzcoa con los tres porteros: Courtois, Lunin y Fuidias. La línea defensiva, a pesar de los últimos días con cierta carga física, también contará con todos los jugadores posibles. Dani Carvajal, que en el último encuentro dejó su hueco a Lucas Vázquez para recuperarse de unas molestias, sí estará ante la Real Sociedad. De igual manera, Mendy, Alaba, Militao, Marcelo y Vallejo estarán a disposición del entrenador italiano.

El centro del campo, donde podría haberse incluido Dani Ceballos, mantiene de igual manera la lista habitual. Hasta que reaparezca el centrocampista andaluz, el Real Madrid seguirá con las opciones de Kroos, Modric, Casemiro, Lucas, Isco, Camavinga y Fede Valverde. Estos dos últimos, a la vista de lo sucedido en los últimos encuentros, apuntan a convertirse en dos de los cambios fijos en el equipo merengue.

La punta de ataque, sin un Gareth Bale que también sigue recuperándose de su lesión, no contará con ninguna baja. Hazard y Rodrygo, como sucediera la pasada jornada, se encuentran en condiciones para disputar el partido. También Benzema y Vinicius, previsibles delanteros titulares en los próximos encuentros. Mariano y Jovic, los que menos minutos están teniendo, viajan con el resto de sus compañeros.

Carlo Ancelotti, ante la pregunta de si pretende rotar y si esto afecta al físico de su plantilla, ha descartado cualquier riesgo de lesión. Según el italiano, su preparador físico, Pintus, no le ha llamado la atención para que dé respiro a alguno de los jugadores de su once típico. "Evaluamos en cada partido la condición física de cada jugador. Hace poco tiempo que la temporada entera está lista. Ha vuelto Bale aunque no va a estar en la convocatoria, pero la semana que viene estará. Ceballos también está empezando a entrar", reconoció.

Convocatoria

Porteros: Courtois, Lunin y Fuidias.

Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco y Camavinga.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo y Mariano

[Más información - Kroos elige a los mejores de la historia del Real Madrid: sin Di Stéfano y sin Ronaldo y una sorpresa]

Sigue los temas que te interesan