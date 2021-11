El accidente de Kylian Mbappé con un aficionado antes del partido ante el Manchester City

Incidente de Kylian Mbappé antes de comenzar su partido ante el Manchester City. El jugador no puede estar tranquilo ni sobre un campo de fútbol. El galo estaba calentando tranquilamente sobre el terreno de juego cuando fue agarrado por un aficionado mancuniano que vino a buscar un seflie. El delantero del PSG, que visitaba este miércoles el Etihad Stadium en la Champions League, tuvo que ser ayudado por Jesús Pérez, ayudante de Mauricio Pochettino, para librarse de él.

No quedó todo ahí. El susto precedió a la negativa de Mbappé a hacerse la foto y eso provocó que la grada se cebase con el jugador. Todo el mundo comenzó a pitar a Kylian por no atender a la petición del joven que fue con muy malas maneras. La situación enfadó al delantero, que recibía con incredulidad los pitos. No entendía por qué acababa de suceder este accidente. El futbolista se resignaba y seguía calentando junto a sus compañeros concentrado en el encuentro.

El jugador que después vería portería durante el choque se lleva esta rara experiencia de Mánchester. Todo quedó en un susto y por suerte no se le fue la mano a ninguno de los dos en esta situación tan violenta. Mbappé mantuvoo la calma en todo momento y no se sulfuró, pero sí se asustó. Será seguramente la gran anécdota de un partidazo en el que se enfrentan dos de los favoritos para llevarse la Champions League. Mbappé la quiere y hará todo lo posible para llevársela.

El aficionado que agarró a Mbappé.

En el marco de la jornada 5 de la fase de grupos de la UEFA Champions League había este miércoles un choque de titanes en el Grupo A. El Paris Saint-Germain visitaba al Manchester City en un partido plagado de estrellas en el Etihad Stadium, donde ambos tenían la posibilidad de asegurarse la clasificación a los octavos de final de la máxima competencia de clubes de Europa.

El cuadro parisino pudo hilvanar una gran jugada colectiva con Neymar y Messi por la izquierda, que le permitió al argentino entrar con espacios al área por la izquierda y lanzar un pase bajo que se desvió en el camino, cruzó toda el área y le cayó a Mbappé. El francés, que estaba solo en la derecha, recibió, se acomodó y definió entre las piernas de Ederson para el 1-0.

Después tendría réplica. Cuando parecía que el Manchester City se ahogaba en su juego y Guardiola mandó al césped a Gabriel Jesus por Zinchenko, para sumar peso en ataque, llegó el empate. Fue una gran jugada colectiva del local que quebró el ritmo cuando Rodri, parado como puntero izquierdo cruzó la pelota para el pique al espacio de Kyle Walker. El lateral, saltó para de primera bajar esa pelota al centro del área, Jesus no pudo conectarla y en el segundo palo apareció Sterling para empujarla. De esa manera, a los 63 minutos, estaba 1-1.

