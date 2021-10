Brahim vuelve a aclarar su situación con el Real Madrid y Zidane

Brahim Díaz, que fue fichado por el Real Madrid en enero de 2019, tiene contrato de blanco hasta 2025. Llegó siendo una apuesta de futuro y, si bien en año y medio no pudo disfrutar de muchos minutos, esta temporada vuelve a ser el mejor de los cedidos del club merengue en el extranjero. El jugador, que bien podía haber estado con la Selección en este último parón, ha vuelto a hablar sobre su situación con el conjunto blanco y la relación que entabló con Zinedine Zidane en Radio MARCA.

"Mi relación con Zidane es muy buena. Ha sido una leyenda como jugador y como entrenador también ha demostrado ser un grande. Ahora ya no está, pero sigo deseando que vaya todo bien. Nos teníamos mucho cariño, él me decía que le gustaba mi fútbol. Nos llevamos muy bien", explicó el malagueño. No quiere hablar demasiado del club blanco, ya que está centrado en su año en Milán, pero no elude la importancia que ha tenido en su crecimiento.

En su primer año en el Milan le fue bastante bien. Venía de tener las puertas cerradas en el Real Madrid de Zidane y aterrizó en Italia para jugar 39 partidos (15 como titular) y marcar siete goles. En verano, viendo que la situación no era mucho mejor en el equipo blanco y la ciudad del Duomo le seguían esperando, decidió volver a firmar un préstamo, ahora de dos temporadas, por la escuadra milanesa. Aún así, guarda buena relación tanto con los merengues como con el francés.

En la capital española no le pierden de vista. Tampoco Carlo Ancelotti. El italiano habló hace unos días de Brahim en una entrevista en Rai Sport: "En el Real Madrid no tenía hueco por temas de competencia, pero es importante para nosotros. Estamos contentos de que lo esté haciendo bien en Milán. Es muy importante que juegue para seguir creciendo. Si elegimos al Milan fue porque conocemos bien su estructura", dijo. El plan Brahim 2023 es una realidad.

