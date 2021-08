Brahim: "Soy el 10 del Milan y no tengo miedo, llegó mi oportunidad"

El Real Madrid y el Milan acordaron la cesión de Brahim Díaz para las dos próximas temporadas. El futbolista malagueño regresó así a San Siro, la que ha sido su casa a lo largo de los últimos meses. Y lo ha hecho para asumir galones y ponerse sin complejos el '10' de los rossoneri a la espalda.

"El Real Madrid C. F. y el AC Milan han acordado la cesión del jugador Brahim Díaz para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2023", fue el comunicado oficial del Real Madrid. Prácticamente al mismo tiempo, el Milan emitió su propia nota anunciando el acuerdo.

"El AC Milan se complace en anunciar que ha adquirido las actuaciones deportivas de Brahim Abdelkader Díaz del Real Madrid CF por dos años. El jugador se incorpora al club AC Milan hasta el 30 de junio de 2023. Brahim, después de haber marcado 39 partidos y 7 goles con el Milan la temporada pasada, seguirá vistiendo la camiseta rossonera y vestirá el número 10", reveló la escuadra italiana.

Brahim Díaz, en un calentamiento del Milan Dpa / Europa Press

El Milan quedó encantado con el futbolista español y es por eso por lo que volvieron a negociar con el Real Madrid por un nuevo préstamo. Brahim ya se vio las caras con el conjunto blanco en el amistoso del pasado domingo, que tuvo lugar en Austria, y que acabó en empate.

El jugador habla ahora en La Gazzetta dello Sport sobre el nuevo desafío: "Soy el 10 del Milan y no tengo miedo, la presión da energía. Llegó mi oportunidad en el Milan y la he cogido, es un número de líder, pero no tengo miedo de esas presiones, lo que hacen es darme fuerza".

Algunos han criticado que el jugador no tiene el físico ideal para el Calcio, pero él les contesta: "No creo que exista un problema físico. Debo dar el máximo y mostrar mi talento para ayudar a mis compañeros. No soy muy alto, pero tengo fuerza. Si me comparan con Ibra que es un portento físico... Pero todo está realmente en la mente y en el balón".

También tiene palabras para uno de sus compañeros, la leyenda sueca Zlatan Ibrahimovic: "Ibra es un grande, me encanta la forma que tiene de dar consejos. Da muchos útiles y cada vez que juega, marca la diferencia. Es un motivador y su carácter te hace dar el máximo".

Objetivo del nuevo curso

Brahim habla también del gran objetivo para la nueva temporada 2021/2022: "No será fácil, hay adversarios muy importantes, pero nuestro objetivo es ganar la liga. La experiencia del año pasado nos tiene que servir. Personalmente, Pioli me ha enseñado muchísimo. Es cierto que la Serie A es diferente a la liga española, pero el balón es redondo en todas partes y es lo que pasa en el campo lo que vale. Por eso Pioli me ha enseñado tanto, me ha hecho madurar en cada aspecto".

