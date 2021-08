Di María mete presión a Mbappé: "No encontrará un equipo mejor que el PSG, no creo que se vaya"

Después de que el culebrón Leo Messi se acabara, el de Kylian Mbappé atrae todos los focos. El jugador francés, en boca de todos tras el fichaje del argentino por el PSG ya dio la bienvenida al exfutbolista del Barça, en un gesto que muchos han visto como clave para confirmar que se quedará esta temporada. Eso sí, un periodista de L'Equipe ya ha asegurado que incluso antes de que se produjera este movimiento, el joven delantero había dicho que no quería jugar a su lado.

Mientras tanto, sus compañeros de equipo siguen dando claves sobre lo que puede pasar en los próximos días. El último ha sido Ángel Di María. 'El Fideo', en una entrevista con ESPN Argentina, ha explicado qué sensaciones tiene con respecto a la llegada de Messi y a la posible salida de Kylian: "Creo que Mbappé se quedará. Está claro que es un jugador que todos los grandes equipos quieren, pero con el equipo que tiene el PSG ahora no creo que se vaya. No creo que encuentre un equipo mejor que este".

El contrato de Mbappé en París expira en 2022 y ha rechazado todas las ofertas del club para ampliar su contrato. La Gazzetta dello Sport confirmó que quedan 72 horas para conocer el final del culebrón. El 16-A es la fecha. El próximo lunes, Mbappé comunicará al PSG su decisión definitiva y esta no es otra que ser el centro de un proyecto deportivo, algo que en estos momentos es inviable en el Parque de los Príncipes.

Todo ello viene después de que en las últimas horas se haya vivido un cambio de estrategia en el seno del PSG con respecto a su renovación. Mbappé se quiere ir y los mensajes de Al-Khelaïfi durante la presentación de Messi no hacen pensar lo contrario. "Kylian está en el centro de nuestro proyecto. Está muy contento con la llegada de Leo (Messi) y el también ayudará", ha señalado el presidente del equipo francés en una entrevista para Le Parisien. Además, también ha dejado entrever que Mbappé continúa con su postura de irse al señalar que ahora "tiene todo para quedarse aquí". "Se lo dije, no hay excusas para irse", ha afirmado.

¿Qué dice Mbappé?

Mbappé ya se mostró molesto por la hoja de ruta marcada por el PSG durante la Eurocopa. "Yo responderé. Nunca le he pedido un solo jugador al presidente ni a Leonardo. Yo soy apenas un jugador de fútbol que tengo que contentarme con lo que hago en el campo. Nunca le he pedido un solo jugador al PSG", dijo el futbolista. El club no tiene ninguna necesidad económica de venderlo, por lo que todo se resume en que el jugador tiene que mandar un mensaje público para forzar su salida.

La estrella de la selección francesa y gran aspirante a dominar el fútbol mundial en los próximos años ya ha manifestado que quiere un proyecto deportivo importante y competitivo, algo que tiene en París, pero también en el que se siente líder y referente. Es precisamente ese puesto de imagen central el que tiene ahora más entredicho que nunca, ya que la sombra de Leo Messi es muy alargada y podría llegar a eclipsarle del todo. Di María rema en sentido contrario mientras el Real Madrid le abre sus puertas.

