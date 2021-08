Bombazo en París: Mbappé no quiere jugar con Messi

Kylian Mbappé quiere irse del PSG y las presiones ejercidas por el club francés favorecen cada vez más al Real Madrid. El futbolista tiene contrato con la entidad parisina hasta el mes de junio de 2022 y en el Parque de los Príncipes por el momento se mantienen firmes en que cumpla ese año que le queda.

La situación para Mbappé es complicada, más aún después de la llegada de Messi a París. Con Leo en el equipo, el buque insignia del proyecto del PSG pasa a ser el argentino, pero además hay otras estrellas como los Neymar, Sergio Ramos y compañía.

Kylian quiere ser importante. Quiere ser la principal estrella de un proyecto ganador. A ese deseo se suma su sueño desde que era un niño: jugar en el Real Madrid. Desde Francia, el periodista de L'Équipe Thibaud Vérizian ha vuelto a repetir que Mbappé "quiere irse".

Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG August 11, 2021

"Kylian Mbappé quiere irse. Ha solicitado su bono de salida y no desea prorrogar. O es el Real Madrid este verano, o un comienzo libre en un año. Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Messi", ha desvelado el periodista en su cuenta de Twitter.

Lo más llamativo tal vez es esa última parte: "Ya había advertido (Mbappé) que no quería jugar con Messi". Si la información del periodista de L'Équipe es cierta, el PSG habría pasado por alto el deseo de Kylian. Una gotita más que se cuela en el vaso del hartazgo de Mbappé con el Paris Saint-Germain.

Detalle en redes

El PSG se ha rendido a Leo Messi hasta en las redes sociales. 20 publicaciones durante el último día con el ex del Barcelona como principal protagonista. Lo llamativo llega cuando se comprueban los 'me gusta' de ciertos jugadores del equipo a estos post en la cuenta oficial del club en Instagram.

De esas 20 publicaciones, Neymar y Sergio Ramos han dado 'like' a 14 de ellas. Un buen número. En los 10 'me gusta' se ha quedado Di María. La pregunta es: ¿y Mbappé? El delantero, siempre activo en sus redes sociales, no ha dado ni un solo 'me gusta' a los post del PSG de Messi. Así como tampoco ha lanzado un mensaje de bienvenida a Leo como sí han hecho otros como Neymar o Ramos.

