Roberto Martínez: "Hazard no necesita estar al 100% para poner su talento al servicio del equipo"

Bélgica parte como una de las grandes favoritas para hacerse con el título de la Eurocopa este verano. Tiene un equipo repleto de estrellas con jugadores que han hecho una temporada sobresaliente como Thibaut Courtois o como Romelu Lukaku. Ahora tiene la duda de Kevin de Bruyne, que sufrió un golpe muy fuerte en la cara en la final de la Champions y se tiene que recuperar de varias fracturas.

Roberto Martínez, seleccionador español que está al frente del combinado belga, quiere repetir el buen papel realizado en el pasado Mundial donde consiguieron terminar en tercera posición. Les faltó muy poco para colarse en la gran final que disputaron Francia y Croacia, y ahora buscan la revancha para intentar llevarse el título.

El técnico confía en que sus jugadores lleguen descansados a la cita continental y por eso no le preocupa mucho cuál sea su estado ahora, sino cuando la cosa se ponga seria y el balón empiece a rodar de manera oficial. Ahí es donde tienen que volver a dar la cara y mostrar que son una de las grandes favoritas.

Roberto Martínez, durante un partido con la selección de Bélgica fifa.com

Los diablos rojos tienen muchas ilusiones puestas en este torneo ya que ganarlo podría suponer un premio más que merecido a una de las mejores generaciones de futbolistas y de deportistas de la historia del país. La euforia ante tanto talento es muy alta y si consiguen ir superando rondas con relativa facilidad, se van a colar entre los grandes nombres junto con Francia, Inglaterra o Alemania.

El momento de Hazard

Roberto Martínez ha hablado de todo en una entrevista con el medio Le Soir y, en particular, ha analizado su punta de vista en la situación de Hazard, su mayor estrella: "No me preocupa su estado de forma en los partidos porque Eden no es el tipo de jugador que necesita estar al 100 % físicamente para poner su talento al servicio del equipo".

"Durante este tiempo, vimos a un Eden triste y preocupado que ya no era él mismo porque su cuerpo ya no respondía. Hoy, y desde marzo, veo un cuerpo médicamente fuerte que ayudará a Eden a volver a ser él mismo". Lo cierto es que Hazard ha tenido unos dos últimos años para olvidar con continuas lesiones tanto en el tobillo como de origen muscular, lo que le ha impedido rendir en el Real Madrid y lo que ha llevado al club blanco a ponerlo en el mercado.

Courtois y Hazard, con Bélgica chelseafc.com

Roberto Martínez afirma haberse sentido preocupado por "la confianza de Hazard" en su propio cuerpo. En Madrid las cosas no le han salido y su actitud tampoco ha sido la adecuada como demostró su comportamiento tras la eliminación de Champions contra el Chelsea, cuando se le pudo ver intercambiando algunas risas con excompañeros. Aún así, 'Bob' Martínez ha recuperado la confianza: "Hoy es el caso. Eden está en su mejor estado de forma desde hace dos años".

Camino a la final

Por último, el técnico analizó las posibles favoritas en esta Eurocopa tan particular: "El formato de esta Eurocopa hace que nadie sea realmente favorito. Fuimos cabezas de serie en el momento del sorteo y, sin embargo, jugaremos contra Rusia y Dinamarca frente a sus seguidores. El formato de esta Eurocopa es una celebración del Campeonato de Europa pero, al mismo tiempo, nos ofrece un ambiente hostil".

Para Roberto Martínez, quizás Inglaterra parte con algo de favoritismo ya que tiene "la mejor forma de llegar al final de este torneo, ya que podría jugar seis de los siete partidos en Wembley. Para el resto de selecciones, será necesario adaptarse a medida que avanza el torneo".

