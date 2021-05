Hazard: "Quiero demostrar mi valía en el Real Madrid, todavía tengo tres años de contrato"

Eden Hazard ha roto su silencio después de haber estado sin hablar desde que terminó la temporada. El jugador belga del Real Madrid no pudo terminar el curso sobre el césped del Alfredo Di Stéfano debido a unas molestias musculares de las que todavía se está recuperando, a pesar de que su seleccionador le ve en buena forma.

De momento, Hazard quiere centrarse en hacerlo bien en la Eurocopa con su combiando nacional y después regresar al Real Madrid, donde todavía no ha perdido la esperanza por triunfar. Así lo ha transmitido en su primera aparición, donde ha reconocido que su mayor deseo es demostrar su nivel en el equipo blanco en los tres años de contrato que le quedan.

Hazard ha pasado dos años en blanco desde su llegada al Real Madrid. Dos temporadas que han sido de crítica constante y de una lesión tras otra que le han impedido demostrar su condición de crack mundial. Sin embargo, algo ha cambiado en el club y en la afición en las últimas semanas.

Hasta ahora, a Hazard se le esperaba. Se confiaba en su talento y se maldecía la mala suerte de sus lesiones. Todos eran conscientes de que estando siempre de baja y sin opción de tener ritmo de competición era casi imposible que el belga pudiera brillar como lo hacía en el Chelsea, donde se convirtió en uno de los mejores del mundo.

Pero la eliminación ante su exequipo y esas risas a final del partido de Stamford Bridge le terminaron sentenciando para gran parte de la afición y para el club, que ahora no vería con malos ojos que uno de sus fichajes más esperados y deseados saliera al mercado con la intención de recuperar parte de la inversión que se hizo por él.

Por su parte, Hazard ha desmentido los rumores que afirmaban que él mismo quería salir del club y que se sentía con ganas de arrojar la toalla y ha confirmado que sigue teniendo la intención y el sueño de triunfar con la camiseta del Real Madrid, objetivo por el cual se le fichó hace ya dos cursos. Una operación que rondó los 100 millones de euros a pesar de estaba en su último año de contrato.

"Todavía tengo un contrato de tres años con el Real Madrid, así que volver a Inglaterra está fuera de discusión. Todo el mundo sabe que mis dos primeros años no fueron buenos, así que primero quiero demostrar mi valía en el Real Madrid. Lo haré todo para conseguirlo".

Estas palabras son lo primero positivo que escucha el aficionado del Real Madrid en los últimos dos años sobre la que debería haber sido su estrella, el jugador que heredó el dorsal número '7', reservado a grandes leyendas del club como Cristiano Ronaldo, Raúl González Blanco o Emilio Butragueño.

Después de su escándalo en Londres con esas risas junto a sus excompañeros del Chelsea, Hazard redondeó su faena con unas molestias musculares que le apartaron del último partido de liga en el que los blancos se jugaban el título frente al Villarreal. Muchos lo interpretaron como una excusa para borrarse.

Hazard ha reconocido ahora que todavía sigue sin estar recuperado plenamente de esas molestias: "Aún tengo algo de dolor en el muslo y veo lo que estamos haciendo con el cuerpo médico y el entrenador. No pude jugar los últimos partidos con la Real así, tomé unas vacaciones la semana pasada. Ahora toca ver si primero tengo que entrenar solo o no. Por supuesto que no estoy al 100% todavía. Pero mentalmente estoy bien y físicamente eso volverá paso a paso. Ojalá esté completamente terminado para el duodécimo".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.