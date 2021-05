El Real Madrid también juega esta Eurocopa: qué puede hacer cada futbolista blanco

La temporada 2020/2021 se cerró definitivamente para los clubes para dar paso a las selecciones que esta semana empiezan sus caminos respectivos a la Eurocopa. El Real Madrid deja a un lado una campaña un tanto negativa, sobre todo por cómo está terminando la segunda etapa de Zinedine Zidane en el banquillo blanco. Ahora, son los jugadores con sus equipos nacionales los que cogen el foco mediático y buscarán su éxito personal.

Los merengues cerraron una temporada en blanco, pero ahora buscan redención con sus respectivos equipos nacionales. Son varios los internacionales los que quieren alcanzar la gloria europea con la necesidad de hacer buenas sus campañas. Todo se arregla ganando, pero solo será una nación la que levantará la copa en el mes de julio en Londres. Estos representantes del Real Madrid se enfrentarán entre ellos para conseguir esa gloria.

El Real Madrid no tendrá representación en España por primera vez en la historia, algo que no deja de llamar la atención por más que se diga. La polémica con Sergio Ramos es la más llamativa por el hecho de ser el capitán de la Selección y seguirá trayendo cola. Aún así, la ausencia de Nacho Fernández también ha sido muy criticada por sectores incluso ajenos al club blanco. Los problemas físicos de Dani Carvajal y Lucas Vázquez también han llevado a esta situación.

Sergio Ramos y Luis Enrique, en una rueda de prensa con España REUTERS

Los aficionados blancos mirarán más allá de los Pirineos para ver a sus jugadores intentar triunfar en la primera edición que se celebrará en varias sedes. Francia, como principal favorita, apunta a ser el principal foco de los blancos. No habrá que descuidar lo que pueda hacer la Croacia de Modric, así como la Bélgica de Courtois y Hazard. Un nuevo punto se abre con la llegada de David Alaba, mientras el de Alemania sigue latiendo por Kroos. Además, Bale y Lunin darán que hablar en Gales y Ucrania.

Francia, favorita

El regreso de Karim Benzema a la selección ha sido una de las noticias de esta Eurocopa y muchos merengues estarán pendientes de lo que pueda hacer el combinado galo, que también contará con Raphael Varane. Evidentemente, los aficionados blancos se seguirán enamorando del, a priori, líder de este combinado: Kylian Mbappé. Compartirá primera fase con Alemania, Portugal y Hungría en el que es el grupo de la muerte.

Modric y Croacia

La temporada de Luka es digna de estudio a pesar de que no ha levantado ningún título con lo merengues y tratará de prolongar su gran nivel a pesar de sus 35 años con la misma selección que lideró en 2018 a la gran final del Mundial. El que fuera Balón de Oro de ese año está seguramente ante su último gran torneo y seguramente quiera tener una actuación especial. Comenzará el camino ante Inglaterra, República Checa y Escocia.

Luka Modric, entrenando con la selección de Croacia REUTERS

El estreno de Alaba

Acaba de ser anunciado como nuevo jugador del Real Madrid y jugará esta Eurocopa ya como hombre blanco, por lo que los focos apuntarán un poco más a un Alaba que tiene que empezar a demostrar por qué los merengues han hecho esta inversión. Austria jugará ante Paises Bajos, Ucrania y Macedonia en esta primera fase con grandes opciones de pasar de ronda.

Redención belga

Thibaut Courtois ha sido uno de los pilares de esta temporada del Real Madrid y tratará de que su selección llegue lo más lejos posible, mientras Eden Hazard intenta recuperar su mejor versión arropado por los suyos. Bélgica buscará ante Dinamarca, Finlandia y Rusia en el grupo más flojo, en principio, iniciar el torneo con buen pie, ya que están entre los candidatos.

Último baile alemán

Kroos tratará de hacer que Joachim Low tenga un buen final de cuento con Alemania, después de brindar al madridista de un nuevo año de su mejor versión. Sin tanto protagonismo como en el pasado, la selección germana encarará ese grupo de la muerte siendo el tercero a priori.

Los 'spots'

No por no haber jugado esta temporada en el Real Madrid, ver a Gareth Bale con Gales será menos morboso. El jugador que vuelve este verano a la capital de España jugará frente a Italia, Suiza y Turquía en uno de los grupos más abiertos siendo el que tendrá que liderar a su combinado nacional, aunque ya no tenga el peso que hace unas temporadas.

Andriy Lunin también podría tener su oportunidad con Ucrania después de las pocas ocasiones que ha tenido en el Real Madrid para poder llevar adelante su desarrollo a buen puerto. El portero suplente en la entidad blanca podría ser más importante en su selección en ese grupo en el que aspirarán a uno de los puestos para meterse en octavos de final.

