Hazard, ante su última oportunidad: una Eurocopa clave para su futuro en el Real Madrid

Eden Hazard no ha tenido una temporada sencilla este año. Su etapa en el Real Madrid no lo ha sido, siempre fuera del equipo por las lesiones y por su bajo estado de forma. Esto ha provocado que la afición empiece a cansarse de un jugador que estaba llamado a liderar el proyecto de un equipo galáctico, pero que no ha pasado de ser un nombre más en una lista de lesionados eterna.

Tanto es así que para el club y para Zidane ha perdido su condición de estrella. No lo dicen de cara al exterior, pero en el Real Madrid, tal y como ha informado EL BERNABÉU, piensan en la posibilidad de hacer caja con él por un precio que podría rondar los 50 millones de euros. Además, incluirlo en un posible trueque con Mbappé sería la opción que más agradaría a la cúpula merengue.

Si alguien tenía puestas muchas esperanzas en el extremo belga ese era su entrenador. Para Zidane, si Hazard estaba recuperado eran el '7' y diez más. Sin embargo, han ido pasando los meses, las lesiones y las decepciones y ahora no le tiembla el pulso para dejarle en el banquillo. Tras una reaparición prometedora apostó por él contra el Chelsea y nada salió bien.

Eden Hazard, presionado por Thiago Silva REUTERS

Uno de los damnificados de aquel desastre fue él. Desde entonces, tres suplencias seguidas con el Real Madrid jugándose La Liga y con muchos jugadores al límite de sus fuerzas. Pero Hazard ya no es intocable en el equipo blanco. Nunca ha sido importante, pero las lesiones siempre han dejado ahí la duda de que, a su mejor nivel, no tiene rival en la plantilla.

Ahora, ese gran nivel parece cada vez más lejano, al menos en el Real Madrid. Donde sí le esperan con los brazos abiertos es en su país, en la selección belga. Los 'diablos rojos' quieren a su capitán de cara a la Eurocopa y esperan que pueda recuperar su mejor nivel y su tímida sonrisa, esa que lucía cuando rompía defensas en la Premier o en aquella Copa del Mundo de Rusia que le terminó elevando a los altares del fútbol.

En el combinado nacional no pierden la esperanza y por ello Hazard forma parte de la lista de Roberto Martínez para la 'Euro 2020'. Lo cierto es que el '10' no deja de ser el capitán del equipo y, si físicamente, a nivel médico, está recuperado, era complicado que no estuviera entre los elegidos para luchar por el cetro continental.

La Eurocopa, clave

Por ello, el entrenador español y seleccionador nacional de Bélgica cree que Hazard está en un buen momento para poder afrontar el reto de la Eurocopa con su combinado estatal. Recuperado de sus lesiones, con algo de ritmo de competición por sus últimas oportunidades, sin cansancio físico y con la necesidad de reivindicarse donde siempre se ha sentido querido hasta el extremo, Hazard está obligado a marcar la diferencia y a volver a ser clave y desequilibrante.

Roberto Martínez y Eden Hazard durante un entrenamiento con la selección de Bélgica REUTERS

Hazard tiene la mejor oportunidad de volverse a mostrar ante el mundo y de que la Eurocopa sea otra vez su punto de despegue hacia su mejor nivel, ese que le hacía estar entre los mejores del mundo y que le convirtió en el mejor jugador de la Premier League. Por su parte, el Real Madrid también espera este despegue del extremo, ya que podría ser clave a la hora de gestionar su futuro.

Si Eden realiza una buena Eurocopa, tanto una posible venta como su continuidad serán mucho más llevaderas. Mostrando de nuevo ese gran nivel en Europa será más sencillo que algún gran club llame a su puerta con opción de pagar dinero por él a pesar de sus últimos dos años. Y si su rendimiento fuera tan bueno que los blancos se replatearan la situación, Hazard tendría la oportunidad de regresar al club merengue con la confianza suficiente como para cumplir su sueño, el de triunfar con el escudo del Real Madrid en el pecho. Por ello, la Eurocopa de este verano se presenta como un momento clave en la carrera de Eden Hazard y en el proyecto de futuro del Real Madrid.

