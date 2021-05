Mbappé aumenta la tensión con el PSG y las dudas sobre su renovación

El PSG se lleva la satisfacción de este fin de semana de que siguen en la batalla por la Ligue-1, pero se han llevado un nuevo conflicto con Kylian Mbappé. El delantero francés volvió a ver portería en su triunfo frente al Stade de Reims que apreta la lucha por el título nacional, pero la tensión con respecto a su renovación ha encontrado un nuevo motivo para la crispación. Después del acuerdo con Neymar Jr, todos los esfuerzos se centran en el galo y las cosas no van como debería.

El delantero francés sigue sin hacer avances sobre su renovación con el conjunto parisino y los rumores sobre su llegada a Madrid siguen creciendo. No es algo que se esté lanzando desde España para alimentar la ilusión del madridismo, es una cuestión que viene directamente desde Francia, donde la sensación sobre la prolongación de su contrato es más bien negativa; una tendencia que se viene enturbiando durante los últimos meses.

El desenlace de este culebrón sigue todavía muy caliente, bastante lejos de resolverse y con la tensión entre las partes que solo hace que crecer. Mbappé elude el tema siempre que le preguntan y los seguidores parisinos lo ven cada vez más complicado. Su ídolo, el jugador de casa, tiene más opciones de salir que nunca y la hazaña que supondrá convencerlo solo hace que coger tintes de épica con el paso de los días.

Kylian Mbappé se lamenta por una ocasión fallida REUTERS

Por si no fueran pocos los motivos que están haciendo a Mbappé dilatar este proceso, este fin de semana ha encontrado uno nuevo: el PSG no quiere dejar que juegue todo con Francia este verano. Se presenta un período estival muy movido no solo por su posible movimiento, si no por todas las competencias que habrá en liza y que tendrán también en el delantero a un gran protagonista. Su selección aspira a todo y el del barrio de Bondy también lo quiere hacer.

La selección

Mbappé quiere ser protagonista con su país tanto en la Eurocopa como en los Juegos Olímpicos. Si hay una selección que es la gran favorita al torneo continental, ese es el país galo. Después de conquistar el último Mundial, el grupo que tiene Didier Deschamps es claramente el más fuerte y su líder volverá a ser Kylian. Pero es que también podría acudir a la cita de Tokio, un torneo que se jugará en el mes de agosto unas semanas después de que Wembley disfrute del broche final del campeonato de UEFA.

Tras una nueva decepción a la hora de conseguir el trofeo que más desea, la Champions League, quiere dar la cara por su país con la Selección en los dos torneos de este verano. Son dos las veces que los parisinos han caído en la máxima competición continental, la temporada pasada en la final y esta en las semifinales. Aunque siempre ha priorizado las cuestiones colectivas, la realidad es que para aspirar a las individuales necesita de estos éxitos.

Neymar Jr. y Kylian Mbappé de fondo REUTERS

Pero desde París quieren contar con su estrella desde el comienzo de la temporada siguiente sin que acumule cansancio extra. El objetivo de conseguir la primera Champions es con Mbappé hasta que el jugador diga lo contrario y le necesitan a su mejor nivel. Creen que este desgaste es innecesario, después del gran cansancio con el que han llegado hasta el final de la presente campaña.

Se acaba el tiempo

Como Jorge Calabrés informó este fin de semana en GOL Televisión, en el Real Madrid se da por hecho que Mbappé vestirá la camiseta blanca la próxima temporada. Entra dentro de las cuentas esperadas e, incluso, no descartan incluir a jugadores en la operación. Tal y como adelantó EL BERNABÉU, Hazard no es intransferible y podría formar parte de un trueque.

El PSG solo ve como el tiempo se acaba y, tal y como explicó Le Parisien, le pondrían a la venta por una cantidad en torno a los 150 millones este mismo verano si sigue dando largas a las ofertas de renovación.

La opción de que en 2022 se marche gratis sigue encima de la mesa, pero todas las piezas empiezan a encajar en el puzzle que enseña la fotografía de Mbappé defendiendo el escudo merengue. En Madrid ahora se habla sobre el futuro de Zidane, que no influiría para nada en la operación con Kylian; pero está claro que lo que ilusiona a la afición blanca es la llegada de la gran estrella mundial.

