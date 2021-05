El fichaje de Mbappé en 2017: "Mi objetivo era que no fuera al Real Madrid"

Ahora que Kylian Mbappé vuelve a estar de actualidad por su posible fichaje por el Real Madrid, se siguen conociendo detalles de lo ocurrido hace cuatro años cuando el delantero francés acabó fichando por el PSG en lugar del club blanco. Luis Ferrer, el que fuera jefe de reclutamiento del club parisino por aquel entonces, ha explicado cómo se cerró el fichaje de la que era la gran promesa del Mónaco y del fútbol galo.

Ferrer ha hablado en Le Parisien: "El traspaso de Mbappé se hizo en un almuerzo. Unai Emery le dio a Kylian su palabra de que iba a ser titular en el PSG. Y cumplió su promesa. Kylian no estaba del todo listo para un partido de la Champions League, pero Unai le había inscrito, por lo que le hizo jugar de todos modos. Iba mucho a Mónaco para tranquilizar a la familia junto a Antero Henrique", cuenta.

En el PSG sabían que el interés del Real Madrid era lo que podía trastocar el fichaje: "Mi objetivo era convencerle de que no fichara por el Real Madrid, algo que no fue fácil con Jorge Mendes de por medio".

Kylian Mbappé, con el PSG EFE

Y, ¿cómo le convenció el PSG?: "Lo que marcó la diferencia en favor del PSG fue el proyecto deportivo. Si hubiera habido un agente en la mesa de negociaciones, el PSG no hubiera fichado nunca a Mbappé. Pero como le representaban sus padres, el dinero no entró en escena. Estábamos en año de Mundial, tenía 18 años y entendieron que Kylian tenía que jugar. Mientras que en el Real Madrid estaba la BBC".

Mbappé lo puso difícil

Además, revela que no fue fácil convencer a Mbappé para que aceptara la oferta del PSG: "Esperó bastante. No fue fácil. En el club pensaban que el fichaje no podía hacerse por el Fair-Play Financiero. El fichaje tuvo lugar el 31 de agosto en el Hotel des Bleus de Enghien-les-Bains tras una noche de negociaciones con el PSG. Establecimos una relación de confianza con la familia de Mbappé".

El Madrid se ve con opciones

Kylian Mbappé tiene muchas opciones de jugar en el Real Madrid la próxima temporada. El club capitalino le ve como la mejor opción para la delantera y cuentan con él como fichaje estrella. Este verano se acabarían los rumores después de varias temporadas sonando para reforzar la plantilla merengue. Su situación en el PSG no se ha desatascado y el miedo a que no renueve aumenta.

[Más información: El Real Madrid cuenta con Mbappé para la próxima temporada: el PSG, obligado a vender]