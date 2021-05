El feo vacile a Hazard de La Resistencia al descubrir que es vecino de Koke

Koke, capitán del Atlético de Madrid, visitó La Resistencia. Fue el invitado al programa que presenta David Broncano en #0 después de que su equipo ganara La Liga. Durante la entrevista se habló mucho del club rojiblanco, del que es aficionado el presentador, pero también se coló el nombre de un futbolista del gran rival colchonero, el Real Madrid. Se trató de Eden Hazard.

Broncano y Koke llegaron a hablar de la zona en la que vive el futbolista, a raíz de si conocía a Raúl González, mito del madridismo que ahora suena para entrenar al primer equipo blanco, y se acabó charlando sobre Hazard.

Eso sí, el programa vaciló al futbolista belga con un meme con el que se rieron el presentador y el público, aunque después se elogió las cualidades futbolísticas del delantero del Madrid.

La conversación entre Broncano y Koke

Broncano: "¿Tienes trato con Raúl?"

Koke: "Si somos vecinos..."

B: "¿Sois vecinos? ¿Team barbacoa?"

K: "No, eso no".

B: "Doy por hecho que estáis en una urbanización grande, con buenos 'casoplos'. ¿Hay relación? ¿Tú invitas a Hazard a algo?"

K: "No. ¿A Hazard a qué le voy a invitar? No le conozco. Invito a los de mi equipo"

B: "¿Por qué ha sonado tan faltoso? -risas-".

K: "Si tuviera algún amigo que le conoce y quiere traerle, pues bienvenido a mi casa. Pero así de llamarle...".

B: "Hazard está ahora mismo viendo esto desde casa y ha dicho esto -apuntando al meme en una de las pantallas-: ¿hay merienda? -risas-"

K: "Es buenísimo, muy bueno. Me acuerdo cuando nos enfrentábamos al Chelsea y era muy bueno".

B: "Como aficionado al fútbol, siendo seguidor del Atleti, me da pena no verle más porque no está teniendo suerte con las lesiones. Pero es increíble esa calidad".

K: "Siempre que juegas contra cualqier equipo quieres que jueguen los mejores y estos años está jugando poco. Es una pena".

