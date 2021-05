Zidane: "No voy a decir que vamos a ganar La Liga, pero sí que vamos a pelear hasta el final"

Importante victoria del Real Madrid ante Osasuna en la primera de las cinco 'finales' que quedaban en La Liga. Los blancos no tuvieron un partido sencillo frente a los de Jagoba Arrasate, pero en el tramo final del encuentro, Militao primero y luego Casemiro marcaron los goles que dan tres puntos para mantener el pulso por el campeonato doméstico. Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

¿Llega Varane al Chelsea?

"Vamos a hablar del partido de hoy. Hemos hecho un buen partido y me alegro por mis jugadores y lo que han hecho. Espero que lo de Varane sea poca cosa, he podido hablar con él y me ha dicho que cree que es poca cosa. En cuanto al miércoles, ahora vamos a disfrutar de la victoria y ya lo veremos todo".

Suplencias de Kroos y Modric

"Al final son muchos partidos. Hoy Luka y Toni han descansado y ya está. Hoy Antonio Blanco ha jugado y lo ha hecho muy bien. Ha sido una victoria muy trabajada. Me alegro por los jugadores porque están haciendo algo muy difícil. Y, además, otra vez portería a cero. Ha sido una buena victoria".

Su celebración del gol

"Me alegro por ellos, por los jugadores. Tuvimos cuatro o cinco ocasiones de meter y gol y no lo hicimos, esto es un poco frustrante para ellos. Pero nosotros con paciencia y con juegos hemos tenido la victoria. Estoy muy contento por ellos, porque sabía que estaban sufriendo. Para ellos los goles fueron una liberación y para mí también".

Pelearán hasta el final

"Es verdad que nos han pasado muchas cosas, pero estamos ahí, seguimos en la pelea. Quedan cuatro partidos y vamos a pelear hasta el final. Se puede. No te voy a decir que vamos a ganar La Liga, pero vamos a hacer todo lo posible para intentarlo. Eso sí que te lo garantizo".

Zinedine Zidane sigue el partido desde la banda REUTERS

Titularidad de Hazard

"Es la primera vez que juega de inicio y le vi bien. Creo que con Karim lo intentó y la verdad es que estoy contento con su actuación".

Recuperación física

"Hoy estamos muy bien físicamente y anímicamente. Pero también porque nosotros cuando terminamos un partido ya estamos en recuperación porque sabemos que tenemos un nuevo partido en tres días. Hoy físicamente hemos estado muy bien, ahora toca disfrutar de la victoria, descansar y otra vez el miércoles partido".

[Más información: Militao se viste de Sergio Ramos y mantiene al Real Madrid en la lucha por el título de Liga]