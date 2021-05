Varane hace saltar las alarmas en el Real Madrid a cuatro días del Chelsea

Raphaël Varane ha sido la noticia al descanso en el Estadio Alfredo Di Stéfano después de quedarse dentro del vestuario en el tiempo de intermedio. El central francés ha hecho saltar así las alarmas en el Real Madrid, después de partir en el once titular frente a Osasuna, a cuatro días de disputarse el duelo frente al Chelsea.

Después del tiempo de descanso, los 22 protagonistas saltaron al campo para comenzar el segundo tiempo. Pero no eran los mismos 22 que se fueron a vestuarios al finalizar la primera mitad, ya que en el Real Madrid salió Nacho Fernández y así se confirmó que el internacional galo se quedaba dentro de las instalaciones.

Las especulaciones comenzaron ahí, ya que todavía no se sabía si el cambio se debía a un movimiento estratégico pensando en el Chelsea o si por el contrario, Varane había notado algo durante la primera mitad y para prevenir se decidía que no continuase en el partido para que no fuese a más.

Minutos después se conoció que el internacional galo había sufrido unas molestias en su pierna derecha y que ante esta situación llegó el cambio por parte del Real Madrid para encarar la segunda mitad contra el conjunto rojillo. Al jugador se le pudo ver tras unas primeras exploraciones en el banquillo con hielo en el cuádriceps. En las próximas horas se le realizarán más pruebas al central para conocer el alcance de su dolencia.

Problemas en defensa

Las lesiones han sido el punto más negro del Real Madrid en lo que va de temporada 2020/2021. Y en especial se puede decir que la línea que más ha sufrido ha sido la defensa. En estos momentos, Dani Carvajal, Sergio Ramos y Ferland Mendy son baja, siendo el de Leganés el único que no volverá a jugar este curso.

Dani Carvajal, en un partido del Real Madrid en la temporada 2020/2021 LaLiga

Se espera que el camero sí que esté disponible ante el Chelsea. La situación de Varane puede provocar que Ramos acabe siendo titular en Stamford Bridge, todo dependerá del dibujo y de si 'Zizou' prefiere colocar a Nacho en uno de los laterales si juega con defensa de cuatro.

Lo de Mendy es más complicado puesto que todavía no ha completado ningún entrenamiento con sus compañeros. De hecho, Zidane decidió cambiar a Marcelo a falta de 20 minutos para el final, ingresando en el terreno de juego el canterano Miguel Gutiérrez.

