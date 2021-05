Militao, el gran héroe ante Osasuna: "Vamos paso a paso, pero queremos todos los títulos"

El Real Madrid venció con más sufrimiento de lo esperado a Osasuna y sigue metido de lleno en la lucha por el título de liga. Tropezar no era una opción tras la victoria hoy del Atlético de Madrid frente al Elche y con esa actitud salieron los hombres de Zidane al terreno de juego que fueron claramente mejores.

La primera mitad del equipo blanco, con un sistema muy ofensivo con jugadores como Hazard, Asensio, Vinicius o Benzema, fue un primor. Mucha verticalidad, combinaciones con peligro y llegadas muy claras. Sin embargo, ninguna se materializó en gol y las dudas llegaron en el segundo tiempo.

Sin embargo, el tanto se hizo de rogar y no llegó hasta el último cuarto de hora del partido cuando Militao y Casemiro consiguieron derribar el muro de Sergio Herrera. El central, que hizo un partido sublime, aseguró que el equipo no se rinde y que quieren pelearlo todo. Los blancos tienen ahora el difícil compromiso de Stamford Bridge para intentar meterse en la final de la Champions. Esta victoria les asegura también seguir peleando por La Liga.

Eder Militao controla un balón levantando su pierna derecha casi hasta la cabeza REUTERS

Militao fue el hombre del partido y a la conclusión de los 90 minutos analizó el encuentro realizado por el equipo blanco. Él fue uno de los jugadores más activos, también en ataque: "He tenido oportunidades para marcar, pero luego me he concentrado más y he podido hacerlo. Trabajamos mucho este tipo de jugadas. La hemos hecho bien y ha podido salir".

El central brasileño asegura que el equipo está bien, trabajando mucho e intentando descansar para todo lo que se les viene: "Nosotros vamos a cada partido a intentar hacer las cosas bien. Hoy lo hemos hecho bien, pero nos ha faltado algo para el gol, al final se ha conseguido".

Contento con su trabajo

A título personal, Militao valora mucho la oportunidad que está teniendo después de tanto esfuerzo: "He trabajado mucho todos los días, he tenido el apoyo de todos y han llegado las oportunidades para hacer las cosas. La oportunidad me ha llegado y estoy haciendo las cosas bien. Espero seguir ayudando al equipo. La felicidad es de todos cuando hacemos un gol. Tanto los que están dentro como los que están lesionados".

Militao remata a gol un córner sacado por Isco REUTERS

El defensa del equipo blanco, clave también en la solidez mostrada, no se arruga al afirmar que van a por todo: "Nosotros pensamos en todo, queremos todos los títulos. Vamos partido a partido y paso a paso, nada más. Estamos trabajando, descansando y preparando todos los partidos para poder hacerlo bien. Estamos haciendo un buen trabajo en defensa, desde Benzema hasta Courtois, somos un bloque trabajado. Nosotros vamos mirando cada partido, hacer las cosas bien e intentar llegar bien a nivel mental y a nivel físico".

Por último, y a pensar del cansancio acumulado de las últimas semanas donde los blancos no han parado entre liga y Champions, Militao cree que no están al límite y que todavía tienen fuerzas de seguir ganando: "Al límite no estamos, podemos dar más, pero estamos jugando muchos partidos. Queremos seguir jugando y seguir ganando".

