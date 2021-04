Streaming en directo | Cádiz - Real Madrid (La Liga)

Jornada intersemanal de La Liga. Entre el miércoles 21 de abril y el jueves 22, los equipos de Primera División disputan la jornada 31 del campeonato doméstico. Este miércoles es el turno para Cádiz y Real Madrid, que se enfrentan en el estadio Ramón de Carranza.

El equipo de Zinedine Zidane viene de empatar el pasado fin de semana ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Un duelo que pudo tener otro resultado de haber subido al marcador un gol legal de Mariano Díaz que fue mal anulado por fuera de juego al fallar el VAR al elegir la imagen para tirar las líneas.

Mientras que el Cádiz también firmó tablas frente al Celta de Vigo, sumando así un punto que sabe a salvación. Los amarillos, antes de comenzar esta jornada 31, ocupan la 13ª plaza de la clasificación con 36 puntos en 31 partidos disputados hasta la fecha, superando en nueve puntos al Valladolid, antepenúltimo ahora.

Los jugadores del Cádiz celebran su gol al Real Madrid EFE

En la previa del partido, Zidane fue preguntado por el estado físico del equipo: "No estoy de acuerdo, lo sabes perfectamente. Tenemos ocho meses en competición y ha pasado de todo. Yo estaba en la calle, los jugadores no valían nada... Y no es así. Lo importante es que hay vida, estamos compitiendo y hasta el final, hasta el último día lo vamos a pelear. No sé lo que va a pasar, si vamos a ganar o no".

"Da igual. Lo importante es nuestro trabajo y la fuerza que vamos a meter en la competición. El límite lo vamos a superar, siempre que llegas al límite puedes hacer más cada día y es lo que vamos a hace", continuó el entrenador del Real Madrid ante los medios de comunicación.

Mientras que Álvaro Cervera no escatimó en elogios hacia el equipo rival y su entrenador, afirmando que es un gran candidato a ganar la Champions: "Me parece un gran equipo. En el partido la dinámica va a ir más hacia ellos que hacia nosotros. Intentaremos cambiar esa dinámica todo lo posible".

"Es una leyenda, un entrenador espectacular. Anima mucho a sus jugadores; me parece un tipo entrañable. Somos diferentes, porque uno entrena al Real Madrid y yo entreno al Cádiz. En su estilo, me gusta como entrenador", añadió el entrenador del Cádiz sobre 'Zizou'.

