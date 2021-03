Odegaard: "Cuando tienes al Real Madrid detrás de ti, siempre tienes ilusión"

Martin Odegaard abandonó el Real Madrid en el mes de enero para poner rumbo a Londres y disfrutar así de los minutos que no tenía a las órdenes de Zinedine Zidane. En el Arsenal no ha tardado mucho en hacerse un sitio y aunque las críticas también le persiguen, cuenta con la confianza del club londinense y, por supuesto, de Mikel Arteta.

El centrocampista noruego ha realizado unas recientes declaraciones para BT Sport en la que ha hablado sobre el Real Madrid. "Fue un poco de locos, la verdad... No me di cuenta muy bien porque era un niño. Pero cuando tienes al Real Madrid detrás de ti, siempre tienes una gran ilusión", ha comentado el futbolista sobre su llegada a la casa blanca con tan solo 16 años.

"Mis expectativas sobre mí mismo siempre han sido más altas que las me ponen los demás. La parte más difícil es complacerme. Y eso que la gente siempre pone grandes expectativas sobre los jugadores del Real Madrid. Es lo que tiene estar en un equipo tan importante", ha continuado el internacional noruego.

Martin Odegaard, en un partido del Arsenal en la temporada 2020/2021 Reuters

También se ha referido a su actual entrenador, el español Arteta, con el cual mantiene una muy buena conexión: "Arteta es una persona muy inteligente. Estoy feliz de estar aquí, tengo mucho que aprender de este entrenador. El club está creciendo y creo que el Arsenal pronto volverá a la cima".

El propio Arteta ha mostrado su alegría por poder contar con un futbolista como Odegaard: "Considerando que no ha jugado mucho al fútbol en tres meses, estuvo genial. Correr como lo hizo, la forma en que se le vio cómodo y creativo con el balón y la personalidad que mostró, fueron geniales".

De hecho, ya se habla con que la intención del técnico español es la de poder contar con el centrocampista nórdico más allá del final del préstamo, el cual acaba cuando se termine la actual temporada 2020/2021, momento en el que debe regresar al Real Madrid.

Futuro sin decidir

Odegaard también ha hablado sobre su futuro y no se ha querido cerrar ninguna puerta. "Nunca sabes lo que va a pasar. Por ahora estoy centrado en dar lo mejor de mí esta temporada y ayudar al equipo tanto como sea posible", explicó el jugador en declaraciones para TV2.

Su adaptación al Arsenal y a la Premier League le mantiene con ambición y contento: "Pienso que me estoy adaptando bien. La forma en la que me acogieron en el equipo y cómo me trataron los compañeros, el entrenador y todos en el club me ayudaron desde el primer minuto".

"Me siento muy cómodo y parte del equipo, ha sido muy fácil venir a este equipo. Simplemente estoy orgulloso de estar aquí y formar parte de este equipo", sentenció un Odegaard que también ha sido foco de las críticas porque algunos exjugadores ya han afirmado que no es futbolista para la Premier.

