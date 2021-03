El Arsenal desvela que gastó más de 10 millones en el cambio de Emery por Arteta

Cesar a un entrenador nunca es fácil. Y no solo a nivel deportivo, sino también en términos económicos. El Arsenal, que ha hecho público un informe sobre sus cuentas en 2019 y 2020, es un ejemplo de ello. El club británico, en los datos financieros, ha sacado a la luz un gasto de más de 10 millones de euros en cambios en el cuerpo técnico del primer equipo. El nombre de Emery no aparece por ninguna parte, pero es la única modificación que se realizó por esas fechas.

Unai Emery estuvo cerca de dos años en el banquillo del Emirates. El técnico español tenía que asumir una situación muy complicada. Se había marchado una leyenda como Wenger y quería probarse al más alto nivel, en una nueva liga y con muchos objetivos. Sin embargo, en esos casi 18 meses no lo logró. Emery fue cesado en noviembre del 2019 y tras una racha de siete partidos seguidos sin ganar. Lejos del título liguero, e incluso de la Champions, el Arsenal estaba en horas bajas.

"Anunciamos que hemos tomado la decisión de separarnos de nuestro entrenador Unai Emery y su equipo de ayudantes. La decisión se ha tomado debido a que los resultados y las actuaciones no están al nivel requerido", informó el Arsenal en un comunicado oficial. El club inglés se lanzó al mercado y, después de tener a un interino, se hizo con los servicios de Mikel Arteta. La mano derecha de Guardiola daba el salto a un equipo que conocía muy bien.

Lacazette y Mikel Arteta durante un partido del Arsenal EFE

Los resultados parece que le avalan. Emery no ganó ningún título, aunque llevó a los suyos a la final de la Europa League. Arteta, por el momento, se ha llevado dos trofeos y la confianza va a mayores. Está armando un buen proyecto y las sensaciones son buenas en el conjunto gunner.

Sin embargo, no ha salido gratis. Así lo confirman las cuentas públicas que ha hecho el Arsenal. El coste de ese cese y cambio de cuerpo técnico fue de cerca de 12 millones de euros. La entidad no cita ni a Emery ni a Arteta, pero sí notifica un gasto extraordinario de dicha cantidad en 2019 y que hace referencia a una "serie de cambios en el personal técnico y de apoyo del primer equipo". La apuesta no fue ni fácil ni barata, pero el tiempo parece estar dándoles la razón.

Pérdidas por la Covid

El Arsenal también ha confirmado que perdió 50 millones de dólares el año pasado, cantidad que se achaca al impacto de la Covid-19 y que sigue la línea del resto de grandes entidades deportivas del mundo. Otras de las razones que han afectados a sus ingresos son la falta de acceso de aficionados al estadio, la reducción de ingresos por su eliminación en octavos de la Europa League o en lo que respecta a retransmisiones.

Pese a ello, el Gobierno inglés prevé que el 17 de mayo ya pueda haber hasta 10.000 aficionados en las gradas de los equipos británicos en lo que podría ser todo un impulso a las finanzas de todas las entidades del país.

