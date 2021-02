Martin Odegaard: "¿El futuro? Nunca sabes lo que va a pasar"

El primer gran partido de Martin Odegaard con el Arsenal ha llegado. Partiendo desde el once titular de los gunners, por primera vez, el centrocampista fue clave en la victoria por 4-2 del equipo del español Arteta ante el Leeds. 80 minutos de juego para el noruego que va cogiendo la forma después de su salida del Real Madrid en el mercado de fichajes de invierno.

En declaraciones para TV2, el jugador nórdico ha hablado de su adaptación al Arsenal: "Pienso que me estoy adaptando bien. La forma en la que me acogieron en el equipo y cómo me trataron los compañeros, el entrenador y todos en el club me ayudaron desde el primer minuto".

"Me siento muy cómodo y parte del equipo, ha sido muy fácil venir a este equipo. Simplemente estoy orgulloso de estar aquí y formar parte de este equipo", ha añadido el internacional noruego para la televisión de su país. También se le ha preguntado por su futuro.

Odegaard celebra con sus compañeros un gol del Arsenal Reuters

"Nunca sabes lo que va a pasar. Por ahora estoy centrado en dar lo mejor de mí esta temporada y ayudar al equipo tanto como sea posible", ha comentado un Martin Odegaard que deberá volver al Santiago Bernabéu al final de la presente temporada, cuando acaba su cesión con el Arsenal.

Sus declaraciones están dando de qué hablar y es que muchos ven que deja en el aire su continuidad en el Real Madrid. El club blanco le fichó cuando era tan solo un adolescente con vistas al futuro. Para eso volvió el pasado verano, como petición expresa de Zidane, pero con Casemiro, Modric y Kroos por delante no ha podido hacerse un hueco, algo que le llevó a protagonizar un nuevo préstamo.

Arteta, contento

El que está de lo más contento con el rendimiento de Odegaard no es otro que Arteta. El técnico del Arsenal considera que la actuación del centrocampista ante el Leeds fue "genial", destacando lo rápido que ha cogido la forma después de jugar pocos minutos con el Real Madrid.

Martin Odegaard, en su debut como jugador del Arsenal Reuters

"Considerando que no ha jugado mucho al fútbol en tres meses, estuvo genial. Correr como lo hizo, la forma en que se le vio cómodo y creativo con el balón y la personalidad que mostró, fueron geniales", afirmó Arteta ante los medios de comunicación tras la victoria de su Arsenal.

