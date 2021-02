'Monchi' aclara si el Sevilla irá a por Isco este verano

La opción del Sevilla estuvo encima de la mesa para Isco. El malagueño y el Real Madrid llevan varios años en un tira y afloja sobre su importancia en el equipo y para buscar una posible salida. Este pasado mercado de invierno el centrocampista parecía muy cerca de poner rumbo hacia la ciudad hispalense. Esta situación ha sido aclarada desde la capital andaluza por uno de los principales actores de esta operación que pudo acabar con el futbolista del Arroyo de la Miel a las órdenes de Julen Lopetegui.

El mismo José Castro reconoció recientemente que había hablado con 'Monchi' sobre su posible fichaje, una conversación que ha aclarado el segundo en una entrevista en Estadio Deportivo. "Si el presidente tuviera que decir todos los nombres que hablamos... La conversación duró aproximadamente 15 o 20 segundos. Es una noticia que había salido, él me preguntó y le dije que no, eso fue todo el interés por Isco", argumentó el que fuera portero del conjunto andaluz.

Eso sí, 'Monchi' reconoce que es lógico que se haya hablado de esta posible solución para el club que marcha en cuarto lugar en Liga teniendo en cuenta la relación del jugador con Lopetegui. "No vivimos en un sótano y leemos las cosas, pero más allá de que en el día a día hable con el presidente o el vicepresidente, hay cosas que saltan y el presidente me pregunta si eso es verdad y yo le digo: Sí, presi sí, no te lo he comentado. Pero no es el caso de Isco. Es un rumor, un rumor lógico, porque quiere salir y aquí está un entrenador que lo ha tenido y con el que jugó a gran nivel, pero no hubo absolutamente nada, ni un movimiento", expone el director deportivo.

Isco Alarcón, durante un partido de esta temporada con el Real Madrid LaLiga

Sobre un posible movimiento el próximo verano, 'Monchi' tira balones fuera. "Afortunadamente en esa posición tenemos jugadores muy interesantes. Es de las posiciones del campo en la que podemos estar más tranquilos. En los perfiles que puede jugar Isco tenemos jugadores aquí y fuera que nos van a dar seguro rendimiento", expuso el director deportivo que está en boca de todos por sus capacidades a la hora de descubrir a jugadores como Koundé.

Opciones para Isco

En verano se volverá a abrir esta ventana aunque no sea para el Sevilla. La realidad de Isco es que está a la cola en oportunidades y no tendrá muchas ocasiones de revertir su situación. Es de los favoritos a salir del equipo el próximo verano y él parece conforme con dar por cerrado su ciclo como madridista, un ciclo en el que lo ha ganado absolutamente todo. Se irá, ya sea fuera o a otro equipo de España, y el Madrid tendrá que hacerse con un releve que parece tener ya decidido.

En ese sentido, en la entidad están muy tranquilos porque hay varios jugadores para ocupar sus minutos. Martin Odegaard es el elegido para que sus oportunidades crezcan sin el malagueño. Además, siempre está la opción de recuperar a Dani Ceballos. Si el andaluz no terminase de convencer al cuerpo técnico que inicie la temporada 2021/2022, también existe un nombre en la cantera que gusta mucho en la entidad: Sergio Arribas.

