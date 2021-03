El Real Madrid se juega La Liga: las claves para un derbi a vida o muerte

El Real Madrid tiene la oportunidad este domingo de reengancharse a La Liga. Para ello solo le vale ganar al Atlético de Madrid, al que tiene a cinco puntos todavía con un partido más por jugar para los rojiblancos. El empate contra la Real Sociedad fue un freno en seco para la progresión que venía teniendo el conjunto blanco, pero ahora es hora de que los de Zidane den un golpe sobre la mesa.

Del partido contra la Real no se pueden sacar demasiadas conclusiones negativas del Madrid, pero sí claves a tener en cuenta de cara al derbi. Zidane, que ha contado cuatro días de trabajo (el miércoles descansó el equipo), deberá tener señalados varios aspectos que pueden definir el partido contra los de Simeone:

Sin experimentos

El progreso del Real Madrid en los últimos partidos invita a pensar que el Real Madrid vuelve a estar cómodo en su clásico 4-3-3 o, a lo sumo, un 4-4-2 en rombo. Si ha habido otros momentos de la temporada en los que experimentar era necesario, no parece que lo sea este.

Zidane mira al suelo en el área técnica REUTERS

Zidane quedó señalado contra la Real por pasar a jugar con tres centrales, adelantando las bandas y retrasando la posición de Casemiro. En ese momento, el equipo se desestabilizó y perdió la ventaja en el juego que tuvo durante toda la primera mitad.

Regreso de lesionados

El punto más importante, ya que multiplica las opciones de Zidane. Contra la Real tuvieron minutos Rodrygo y Fede Valverde, dos aspirantes al once y, sobre todo, dos jugadores que pueden sumar mucho, sea como titulares o saliendo desde el banquillo.

La incógnita, y a su vez preocupación, era Benzema. Hasta este viernes no entrenó con el equipo y todavía no están despejadas todas las dudas para verle en el derbi. Eso sí, reina más la tranquilidad y todo apunta a que estará. Que Zidane pueda contar con su referencia en ataque no puede ser más que una tremenda alegría para los blancos.

Mantener el muro

El Atleti ha sido incapaz de marcar al Madrid en sus últimos enfrentamientos y la zaga blanca llega al partido en un gran momento. Sin Sergio Ramos ni Carvajal, la defensa se ha fortalecido con Varane y Nacho imperiales. El último partido del canterano fue espectacular, nivel para Selección, y contra el Atleti tendrá su gran prueba. El de la Real, de Portu, ha sido el único gol encajado en los últimos cinco partidos.

La CMK hace de todo

Tres grandes responsables de que el Madrid se haya mantenido firme durante esta plaga de bajas han sido Casemiro, Modric y Kroos. El tridente blanco del centro del campo está haciendo de todo: un Casemiro que marca y te hace de central, un Kroos que reparte y se suma al ataque y un Modric inagotable que rebosa calidad. Del nivel de los tres dependen buena parte de las esperanzas blancas.

La buena noticia para ellos es que ya tienen en quien apoyarse. En los últimos partidos ha sido un Isco que ha recuperado parte de su nivel y hace de enganche perfecto entre la medular y la delantera. Ahora también cuentan con Fede Valverde, ese plus de energía y físico que puede salvarlos de más de un apuro.

[Más información: Los tres 'fichajes' de Zidane para un mes clave]