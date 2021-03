Los tres 'fichajes' de Zidane para un mes clave

El Real Madrid encara las últimas horas antes de un derbi determinante. El equipo merengue se jugará media Liga ante el Atlético de Simeone, líder de la competición. Zidane sabe a lo que se enfrenta y en más de una ocasión ha demostrado que tácticamente puede derribar el muro rojiblanco. Más todavía si cuenta con tres 'fichajes' como los que tendrá para esta jornada.

La enfermería merengue se ha ido vaciando y en los últimos días han llegado las esperadas buenas noticias. Karim Benzema, la última. El francés se entrenó y, a la espera de la sesión del sábado, todo apunta a que Zidane podrá contar con su delantero estrella. Tres partidos después y en un momento clave. Karim no marcó contra el Atlético y en su último partido liguero fue uno de los goleadores. Las ganas de reencontrarse con el césped y, sobre todo, con el gol, no son pocas. Con 17 goles en su cuenta particular y una media de un tanto cada 140 minutos, el galo necesita volver a alimentarse en la portería rival

Al francés se suman otros dos nombres que recientemente han superado los problemas físicos. Dos jugadores que, además, sin hacer demasiado ruido se han convertido en dos piezas habituales del esquema del francés. Tanto Fede Valverde como Rodrygo volvieron a los terrenos de juego ante la Real Sociedad. El partido acabó en empate, pero la buena noticia de su vuelta era suficiente para confiar en retomar el camino del éxito.

Zidane confía en ambos. Jóvenes, talentosos y con gran influencia en el juego. Fede se lesionó justo cuando no estaba disfrutando de demasiadas titularidades, pero ese inicio de Liga con minutos, goles y hasta asistencias reflejaron el papel que iba a tener en el esquema del técnico francés.

Más de lo mismo un Rodrygo que, pasando desapercibido en punta de ataque, ha sabido rendir pese a su corta experiencia. Presencia en 18 partidos -tres menos que Fede-, seis encuentros consecutivos saltando al césped en la competición doméstica, apariciones en todos los partidos de Champions a excepción del último -en el que estaba lesionado-... Datos que constatan que Rodrygo cuenta y mucho. Los tres están de vuelta, los tres son 'fichajes' perfectos, los tres encajan en un Madrid que necesita gol y recuperar el muro defensivo.

El calendario

Lo que le queda al Real Madrid en el próximo mes no es nada fácil. Y mucho menos baladí. El equipo merengue se juega la temporada en algo más de cuatro semanas y con encuentros donde se puede decidir todo. La Liga, sin ir más lejos, está tanto en el derbi del fin de semana como en El Clásico ante el Barcelona de abril. Pero a ello hay que sumarle los encuentros 'trampa' ante el Elche, que se está jugando la vida, o el Celta en Balaídos. Duelos de gran exigencia y donde no puede haber sorpresas.

A estos se suma uno de los más especiales: el de Champions. El Real Madrid se fue de Italia con un 0-1 que no permite bajar la guardia. El próximo día 16, el equipo de Zidane recibirá en el Di Stéfano al Atalanta con el objetivo de alcanzar los cuartos de final de la competición europea. Otro encuentro determinante y que mete presión. El Madrid se juega La Liga y la Champions en el mismo mes. Y Zidane podrá contar con Benzema, Rodrygo y Valverde para continuar con la escalada.

