Kroos: "Quiero retirarme en el Real Madrid y es lo que voy a intentar"

Toni Kroos se ha convertido en un referente del madridismo. Fijo en el once de cualquier entrenador, eficiente en el terreno de juego y leal a una afición exigente como la merengue. El jugador alemán se ha ganado a todos y hasta él mismo no quiere moverse del club capitalino. Ahora, que ha cumplido 309 partidos en el equipo, tiene claro más que nunca que quiere retirarse aquí.

"Mi idea, y lo he dicho siempre, es retirarme aquí y es lo que voy a intentar", ha reconocido en los medios oficiales del club. Con esta cifra supera a Uli Stielike, quien le ha trasladado que espera que pueda lograr ese objetivo de retirarse y le ha deseado "lo mejor para el futuro". Y de ahí que haya dado una extensa entrevista donde recuerda algunos de sus mejores momentos de blanco. Su debut, su primer título y su golazo olímpico ante el Valencia.

El alemán, además, ha destacado su buena relación con el capitán Sergio Ramos. Kroos ha asegurado que la gente sabe que ambos tienen "una conexión muy buena en los córners o en los saques de falta". "Él sabe que no puede hacerlo solo y que necesita a alguien que le pase el balón". Y es que Kroos no olvida que "en el fútbol no puedes meter gol tú solo ni vas a ganar solo".

Kroos, que acaba contrato en 2023, continúa sin perder su puesto de jugador determinante en el equipo blanco y ya piensa en acumular más títulos con la elástica merengue.

Un debut inolvidable

"Llegué después de ser campeón del mundo en el verano de 2014. Primer partido y primer título -Supercopa de Europa-. Eso no es normal. Empezar así en un club como el Real Madrid es importante. El presidente me dijo que tenía la sensación de que no era mi primer partido aquí".

Por qué asistir

"Si tienes la confianza de tus compañeros es más fácil. En cada partido intento dar lo máximo y me molesta cada pase que doy y no llega al compañero. Intento estar muy cerca de la perfección en este sentido, aunque nunca se es perfecto. Lo entreno y lo he entrenado muchas veces desde hace muchos años".

Toni Kroos, en el Real Madrid - Valencia de La Liga

La Duodécima

"Es verdad que no me veis muchas veces así y fue un pase a la afición que nos ayuda siempre en partidos así. Siempre pienso en vivir el momento. Sé que hicimos historia y al final de mi carrera ya analizaré, pero de momento quiero más. Este año también tenemos la posibilidad de ganar la Champions y estoy concentrado en eso, pero sabiendo que ya hemos hecho algo bueno".

Un título

"Me quedó con la Champions que ganamos en Kiev porque fue el único que pude celebrar con toda la familia. En Cardiff solo fue mi hijo porque mi hija era muy pequeña".

Gol olímpico ante el Valencia

“Lo recuerdo muy bien. El portero rival estaba hablando fuera de la portería con su compañero. Siempre tenemos 5, 6 o 7 córners en los partidos y pensé que lo iba a aprovechar para hacer algo especial".

[Más información - Kroos denuncia por primera vez que sufrió acusaciones de nazismo por sus palabras sobre Özil]