Courtois: "Podemos ganar al Atlético, nos jugamos mucho en el Derbi"

Hubo reparto de puntos en el Estadio Alfredo Di Stéfano entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Un empate amargo para el equipo blanco, que dominó y creó las ocasiones, pero que encajó un tanto en la único que tuvieron los donostiarras. Portu no falló y tuvo que salir al rescate Vinicius en el 89' para colocarse con 53 puntos, los mismos que el Barcelona, a cinco ambos del Atlético.

El encargado de dar la cara después del empate fue Thibaut Courtois. El internacional belga habló ante el micrófono de Movistar LaLiga, además de para Realmadrid TV. El arquero quiso destacar que habían jugado bien, pero que les faltó el gol de la victoria.

"Nuestro juego ha sido bueno, hemos generado ocasiones y solo nos faltó el segundo gol. Si conseguimos marcar antes, ganamos el partido. Hay que intentar vencer, meter presión porque aún quedan muchos partidos. Todavía queda Liga y hay que seguir luchando hasta el final", comenzó explicando Courtois.

"Hemos hecho un buen partido en la primera parte. Creamos ocasiones que no terminamos. En el segundo tiempo empezamos mal. Han marcado un golazo por la escuadra y el partido se puso difícil. Luego llegó el gol, pero no pudimos hacer el segundo", continuó diciendo el portero madridista.

Uno de los detonantes del cambio del partido fue cuando Zidane retrasó a Casemiro al centro de la defensa: "El míster quiso cambiar y jugar con tres atrás, con Mendy y Lucas en las bandas. Al principio les dimos mucho espacio cuando perdíamos la pelota. El gol llegó así. Nuestros carrileros estaban muy arriba y no llegaron en el gol de Portu".

Zidane no dudó en volver a variar el dibujo nada más marcar Portu al ver que su apuesta no había funcionado. "En algunos partidos perdemos puntos y en otros los ganamos. La Real Sociedad es un buen equipo, que pelea en los puestos altos de la Liga. No todos los partidos son fáciles", afirmó Courtois.

Derbi madrileño

Antes de finalizar, Thibaut Courtois habló sobre el Derbi del próximo domingo: "El domingo vamos al Wanda y nos jugamos mucho. Podemos ganar y hay que hacer de todo. Llegamos bien físicamente y recuperamos jugadores. El Atlético de Madrid está donde está porque está ganando. Nosotros tenemos que intentar ganarles".

Un partido para el que el Real Madrid espera recuperar a Benzema, tal y como aseguró el mismísimo Zidane en rueda de prensa: "Yo creo que Karim estará con nosotros, sí. La idea es que esté con nosotros. Todavía no ha entrenado con el equipo, pero él está mucho mejor de la molestia y el martes valoraremos a Karim".

