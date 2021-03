Zidane despeja la duda: ¿llega Benzema al Derbi?

El Real Madrid recuperó a Odriozola, Marcelo, Fede Valverde y Rodrygo para el duelo frente a la Real Sociedad. Solo los dos últimos tuvieron minutos durante la segunda mitad del partido disputado este lunes en el Di Stéfano, aunque fue Vinicius el que marcó el gol del empate y rescatar un punto para la causa blanca.

Todo ello antes del Derbi que está a la vuelta de la esquina. Será este mismo domingo 7 de marzo cuando el Real Madrid se presente en el Wanda Metropolitano para enfrentarse al líder de La Liga, el Atlético del 'Cholo' Simeone. Y para este duelo, en el conjunto merengue esperan contar con Karim Benzema.

Así lo ha asegurado Zidane en rueda de prensa. El técnico francés no ha querido confirmar al cien por cien la presencia de Benzema en el Derbi, aunque sí que ha dado una gran pista: "Yo creo que Karim estará con nosotros, sí. La idea es que esté con nosotros. Todavía no ha entrenado con el equipo, pero él está mucho mejor de la molestia y mañana valoraremos a Karim".

Zidane analiza en rueda de prensa el empate del Real Madrid ante la Real Sociedad

En el Real Madrid creen que Benzema puede llegar al Derbi. Por delante quedan cinco días de entrenamiento, además del propio día del partido. Tiempo suficiente para esperar que el '9' acabe dejando toda molestia atrás y poder ser de la partida frente al al Atlético de Madrid.

Zidane no suele ser amigo de colocar en el once titular a los jugadores que regresan de una lesión, pero ya ha hecho algo así con otros pesos pesados antes que con Benzema, por lo que el delantero francés podría, de superar todas las pruebas, incluso llegar a formar parte del once titular frente a los de Simeone.

Esperado regreso

Sin Karim, los blancos han ganado dos partidos y han empatado uno. Frente al Valladolid, Mariano fue el delantero junto a Vinicius y Asensio en los flancos. Luego, contra el Atalanta, se apostó por Isco en el once, sacrificando al delantero hispano-dominicano, quien regresó a la titularidad ante la Real, duelo en el que el que se quedó en el banquillo fue 'Vini', quien marcaría el gol del empate a la postre.

Pese a estos últimos resultados, el Real Madrid echa de menos a Benzema. Su visión de juego, su claridad en ataque, sus goles y, por supuesto, sus geniales pases. A seis días del Derbi, todo apunta a que el galo estará en el Wanda para un cara a cara de 'nueves' de altura, ya que Luis Suárez no vio la amarilla ante el Villarreal y tampoco se pierde el duelo entre los rivales de la capital, choque al que llega apercibido.

